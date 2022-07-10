新北市新店青潭堰昨（9）日下午6時許傳出1名前往戲水的48歲男子失聯，據男子同伴表示，同事3人到青潭堰遊玩戲水，2人先去換泳褲，卻沒發現另位同事出現，懷疑同事已自己先下水，但之後現場仍一直不見同事身影，擔心同事溺水，故急向警消報案。新北市消防局獲報，派遣船艇及人員水陸搜索，昨晚並無所獲，今（10）日上午再度搜尋時已尋獲，但無生命跡象，隨後送往新店耕莘醫院。

報案者47歲童姓男子、53歲葉姓男子指稱，他們與48歲李姓男子從台北市松山捷運站相約同行至青潭堰游泳，於5時30分許到達後，童及葉去換衣服後出來，發現找尋不到朋友李男，且岸上平台留有李男衣物，不知是否有下水游泳，便立即報案119處理。

搜救人員昨晚搜尋無果，暫停搜索，今天上午8點再度集結人員、船艇搜救，上午9時39分發現失蹤者，已無生命跡象，隨即搬運上岸並送往新店耕莘醫院。