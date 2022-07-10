民進黨桃園市長參選人林智堅赴平鎮褒忠祠參香，強調個人臉書已由競選團隊經營。(呂筱蟬攝)

遭指「安倍遇刺」蓋論文風波 林智堅回應了

前新竹市長林智堅投入桃園市長選戰，首周假日在鄭文燦陪同下啟動地方行腳參香行程，對於前日本首相安倍晉三遭襲擊離世，網路傳言有林智堅Line群組的支持者說「論文門應該沒事了」，林今天對此回應，這樣的發言是不當發言，發文就他了解是匿名帳號，其他網友的也予以譴責。他也說，過去安倍晉三對台灣有非常多支持，做為政治工作者他透過社群、臉書表示遺憾，也是理所當然的事。

至於媒體人黃揚明爆料林智堅臉書小編多達29位，質疑他仍在使用新竹市長的小編團隊宣傳競選活動，形同是使用人民納稅的公帑為自己輔選，林智堅說，在昨天第一時間新竹市政府已經出面澄清，他在離開市長職位之後，就由競選團隊同仁負責臉書經營，他認為這也是另一種抹黑與造謠，這不會是選民所期待所樂見的事情。

鄭文燦、林智堅今天的行程安排在平鎮區參訪2間廟宇，被視為深入藍營票倉與客家大本營，鄭文燦說，沒有什麼拔樁，只有滿滿的感謝、滿滿的誠意，宗教的行腳是貼近地方，就是認同地方，所以跟小智市長是一起把過去建設的經驗，在行腳中互相交流，這個與其說想要拔樁，不如說我們把地方的那一份潛在有的力量，我們跟它共鳴、跟它呼吸，一起把它找出來，我相信這就是走訪地方真正的價值，並不在於個別的1、2個政治人物。

林智堅則說，這8天宮廟參香行程北桃、南桃都有，希望藉由行程對於地方有更多認識與了解，也展現參選桃園市長的決心，在前天辭掉新竹市長工作之後當晚就住在桃園了，昨天一早就啟動宗教參香行程，未來不會只是宗教參香行程，也會跟國際社團拜訪、慧根社區拜訪，也會聆聽產業意見，也會了解教育界對於教育的建議，未來會在競選團隊安排之下按部就班，會依過去鄭市長的政績未來會提出牛肉和政見，勤跑基層讓市民可以支持林智堅。