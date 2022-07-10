She lives and trains there! 😅 — enis delmar (@delmar_enis) July 9, 2022

本屆溫網因為全面封殺俄羅斯、白俄選手而導致沒有積分，結果女單決賽還是出現他們最不想看到的畫面：莫斯科出生的女將芮芭琪娜（Elena Rybakina）奪得冠軍，而且還從劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）手中接下冠軍獎盃。一位球迷諷刺留言：「恭喜芮芭琪娜，她2018年轉籍哈薩克，但她住在莫斯科，她父母住在莫斯科，她是俄國人，她的勝利是實至名歸！」

芮芭琪娜的決賽對手是突尼西亞女將嘉柏（Ons Jabeur），嘉柏是來自北非的阿拉伯裔，如果她摘冠就可締造歷史，也可能較符合全英草地網球俱樂部的政治態度。然而事與願違，芮芭琪娜在3盤大戰逆轉勝，摘下生涯首座大滿貫金盃，讓全英俱樂部的封殺令淪為一些球迷的笑柄。

俄羅斯網協主席Shamil Tarpishchev賽前公開支持芮芭琪娜：「她是我們的人，我們理所當然會聲援她。」芮芭琪娜4年前因為獎學金而轉籍哈薩克，自從2018年就以哈薩克國籍出戰WTA賽事，成為哈薩克史上首位摘下大滿貫冠軍的女將，除了她是土生土長的俄國女人，吃住與訓練也都在莫斯科。

反對封殺令的球迷指出，一個人無法決定自己的出生地，也不是每個人都有轉換國籍的條件：「溫網封殺那些只是剛好出生在俄羅斯的選手（包括現任球王），這是在貶損他們身為人類的價值。」