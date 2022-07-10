據大陸外交部消息，當地時間2022年7月8日，中國國務委員兼外長王毅在峇里島出席G20二十國集團外長會期間應約會見澳洲外長黃英賢。黃英賢表示，澳洲將繼續奉行一個中國政策，澳方無意放大雙方分歧，無意參與圍堵中國。

王毅表示，中澳關係既面臨挑戰，也出現機遇，如能實現健康發展，符合兩國人民共同利益，也有助於維護亞太地區和平穩定。值此中澳建交50週年之際，中方願本著相互尊重精神，為雙邊關係再把脈、再校准、再揚帆，爭取使兩國關係重回正軌。

黃英賢表示，澳中是全面戰略夥伴，有著廣泛聯繫，經貿往來密切，為兩國人民帶來利益。澳新政府將遵循聯合國憲章宗旨，遵守國際法和國際關係準則，繼續奉行一個中國政策。希望以兩國建交50週年為契機，使雙邊關係趨於穩定、互惠互利。

黃英賢表示，面對澳中關係的一些複雜因素，澳方無意放大雙方分歧，無意參與圍堵中國，將本著相互尊重、冷靜務實態度，保持雙方建設性接觸交流，增進相互信任，擴大平等合作，消除雙邊關係中存在的障礙。

王毅表示，過去幾年中澳關係遭遇困難的根源在於澳前政府執意地把中國視為「對手」甚至「威脅」，對華採取了一系列不負責任的言行。中方重視澳新政府重申堅持兩國全面戰略夥伴關係定位，贊賞澳方堅持一個中國政策。遵守聯合國憲章和國際關係基本準則，是雙方的共同責任。

王毅表示，希望澳方抓住當前契機，付諸實際行動，重塑對華正確認知，為改善中澳關係減少負資產，積累正能量。一要堅持視中國為夥伴而不是對手。二要堅持求同存異的相處之道。三要堅持不針對也不受制於第三方。四要堅持構建積極務實社會民意基礎。

雙方還就太平洋島國事務進行了溝通。王毅強調，應島國要求並根據島國人民需要，中方同島國開展了主權國家之間的平等交流合作。中方同時也同澳新等國在南太地區開展三方合作，取得積極成效。中方願發揮各自優勢，實現雙贏多贏。