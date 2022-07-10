近日天氣炎熱，站在室外沒幾秒就會讓人大汗淋漓。大陸河南一名男子頂著40度的高溫，在大太陽底下工作，沒多久就因中暑昏迷，被緊急送醫治療，醫師檢查時，發現男子的核心溫度（人體心臟、腦部及其它維持生命重要器官的溫度）高達42.3度，診斷為「熱射病」，並表示男子的所有臟器都像是泡在水裡「煮過」一樣。

根據大陸河南電視台《大參考》報導，鄭州一名男子頂著將近40度的高溫，在戶外工作長達2個小時後突然中暑昏迷，送到醫院急救時，醫師先噴灑稀釋酒精、搧扇子以及低溫治療儀降溫，並替男子在病床上鋪了一個冰毯，身上也蓋了一個，頭上還戴著一個冰帽，好讓他的體溫可以快速降到安全範圍內。

醫師受訪時透露，男子化驗後出現肝臟功能不全、無尿、腎功能不全、休克等症狀，身體的核心溫度則已經達到42.3度，他直言「人體的核心溫度一旦升高，血流隨著心臟射血，供應給全身的臟器，導致所有的臟器就像在水裡煮過一樣，會出現多臟器功能不全的表現」，再結合男子的高溫曝曬史，醫師診斷為「熱射病」，屬於重度中暑，且病患的死亡率高達50%。

醫師指出，輕度中暑是熱射病初期的階段，這時候體溫還是正常的，或只有些微升高，但若是進入熱射病的階段，大部分患者的核心溫度都會超過40度，體表溫度則為39度以上，除此之外，長期待在悶熱的密閉空間內也很容易引發熱射病。醫師建議，大家一定要注意防暑降溫，儘量減少室外活動的時間，及時補充水分，慎防中暑。