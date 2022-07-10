足球幼苗培育持續向下紮根，2022第二屆健身工廠盃少年足球邀請賽於9日在國際足總(FIFA)認證的Ａ級球場高雄國家體育場進行第二天賽事，主辦單位健身工廠為推廣足球運動，更祭出新台幣30萬元高額總獎金，希望能為台灣足球培育出更多薪火。

與健身工廠屬同公司體系的地主球隊「Sklub暴龍」和「Sklub翼龍」，兩支球隊在黃金教練團「台灣門神」呂昆錡、「台灣隊長」陳毅維與國腳高俊鴻、翁偉賓帶領下，在比賽均擁有精彩表現。屬U10組的Sklub翼龍，在晉級關鍵戰役與臺中足夢蜻蜓交手，側翼陳柏翰與前鋒陳柏諺兩顆關鍵進球，協助Sklub翼龍終場以3比2力克台中足夢蜻蜓。

U8組Sklub暴龍與台中旅人力拼八強資格，Sklub暴龍靠著前鋒薛東穎在門進踢進分數取得領先，台中旅人隨後把比分逼平，此時Sklub暴龍以嚴密防守接連破壞對手攻勢，最終兩軍握手言和，Sklub暴龍與Sklub翼龍雙雙進入八強名單。

經過連兩日激戰，各組四強名單出爐，U8組別為小惡魔俱樂部、樂活龍、TFA尤文圖斯、航源FC；U10組別為LS紅豹、樂活鯨、MFA U10、蘆州國小。U12組別則由樂活鷹、TWFC U12、北濱足球俱樂部、Ares FC拿下四強比賽資格。晉級四強的球隊將於10日決戰冠軍。

主辦單位健身工廠本著「堅持、永不放棄」的企業精神，希望透過足球運動，培養孩童團隊合作的精神，學習面對失敗，也期待挖掘未來之星，此次2022第二屆健身工廠盃少年足球邀請賽設有U8、U10、U12共3個組別，每組各取冠軍1隊，獎金高達6萬元、亞軍獎金為3萬元、季軍獎金1萬元。共來自全台36支隊伍、超過700位足球小將共襄盛舉，今將進行最後一天賽程，賽後產生三組冠軍。

健身工廠透過Eleven Sports體育頻道於10日下午2點，同步實況轉播冠軍賽，歡迎民眾利用電視及網路直播方式，為每位熱愛足球的小將們加油及支持。

健身工廠盃少年足球邀請賽，主辦單位健身工廠希望拓展孩子眼界、提升自信心，感謝共襄盛舉的各企業大力支持贊助，有錢出錢、有力出力，包括柏仁醫院、愛迪達、大魯閣、冠億建設、清景麟教育基金會、信捷、大江生活、湯姆熊歡樂世界等，共同將少足球賽主辦的盡善盡美，健身工廠也秉持「有志者事竟成」之企業理念，持續耕耘在地化，使得高雄足球金字塔更完整，亦是當今國內愛好足球者必須努力之方向，讓踢球人口蓬勃發展，期盼足球成為台灣新國球。