台積電法說會將於14日登場，面臨三星量產3奈米宣傳攻勢以及全球景氣下行風險升高等不利因素，法說的內容將是市場研判未來半導體景氣的風向球，其中供應鏈庫存等9大議題是投資人關注焦點。

不畏電腦、手機及電視等消費市場需求趨緩，第2季受惠高效能運算及車用電子需求強勁，加上有利的新台幣匯率，台積電第2季營收攀高至新台幣5341.41億元，較第1季再增加8.76%，續創單季新高。

隨著通膨壓力急遽升高以及升息對經濟前景影響擴大，消費者需求進一步降溫，第3季產業景氣恐將旺季不旺。台積電第3季營運展望、全年展望、終端市場需求、供應鏈庫存狀況、中長期營運成長目標、先進製程進展、全球布局、資本支出、三星及英特爾競爭態勢等，都是市場關注焦點。

繼面板驅動IC廠奇景光電下修第2季營運目標，聯詠第2季營收表現不如預期，美國記憶體廠美光（Micron）因電腦及手機需求疲弱，對會計年度第4季營運展望保守，預期季營收恐將下滑16%。

研調機構顧能（Gartner）預估，今年全球個人電腦出貨量恐將下滑9.5%，全球智慧手機出貨量也將下滑5.8%。市調機構集邦科技預期，隨著客戶砍單情況擴大，晶圓代工廠下半年產能利用率可能出現鬆動。

不過，7奈米以下先進製程產能利用率仍可望維持較高水位，尤其4奈米及5奈米製程，在多項新產品驅動下，集邦科技預期，4奈米及5奈米產能利用率仍將接近滿載水準。

法人預期，台積電挾製程技術領先優勢，整體產能依然可望維持高檔，第3季營收可能較第2季增加個位數百分比，台積電全年營收應可如預期成長30%。

至於終端需求方面，電腦、手機、電視等消費市場需求持續疲弱；加上虛擬貨幣價格大跌，影響挖礦需求降溫，但法人預期，台積電仍可望受惠輝達（NVIDIA）新產品效益，高效能運算是支撐台積電營運表現一大動力。

在供應鏈庫存狀況方面，法人指出，為避免貿易戰、疫情封城等不確定因素干擾，尤其在近年半導體產能嚴重供不應求、晶片價格高漲情況下，半導體供應鏈近年紛紛增加庫存因應，使得庫存水位一直高於傳統季節性水準。

法人表示，目前供應鏈正開始展開庫存調整，可能調節多久時間難以估算，須持續觀察全球通膨、俄烏戰爭及疫情等發展情況而定。

當全球經濟發展受到高通膨等因素影響，半導體產業與全球經濟高度連動，明年半導體產業景氣可能趨緩，法人認為台積電明年將面臨營運成長挑戰，中長期營運成長15%至20%的目標是否調整，備受矚目。

三星（Samsung）於6月30日上半年最後一天宣布3奈米環繞閘極（GAA）製程搶先量產，英特爾（Intel）近日也宣布4奈米製程將於下半年量產，並於2025年重回半導體製程領先地位。

投資人高度關心台積電先進製程進展，以及與三星和英特爾的競爭態勢。台積電3奈米預計今年下半年量產，2奈米將採奈米片架構，預計2025年量產，法人普遍看好台積電仍將居領先地位，蘋果及英特爾都將是台積電3奈米主要客戶。

至於海外布局，即便美國晶片法案遲遲未能通過，台積電美國亞利桑那州5奈米廠計畫依然如火如荼進行，預計2024年第1季量產，第一期月產2萬片。

台積電子公司JASM預計斥資約86億美元在日本熊本建廠，今年4月動工興建，進度符合預期，並獲日本政府補助，將於2024年底前開始以28奈米、22奈米、16奈米及12奈米製程生產，月產能5.5萬片。

資本支出方面，法人預期，台積電今年資本支出仍將維持400億至440億美元，將持續投資先進製程、特殊製程及先進封裝。

隨著外資連日買超，台積電股價展開跌深反彈，8日收在新台幣467元，自波段低點433元彈升34元，市值回升至12兆元之上。法人表示，美股表現將持續牽動外資動向，也將影響台積電後續股價走勢。（編輯：林淑媛）1110710