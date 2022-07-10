國道四號8日發生跑車衝過護欄，從空而降掉到14公尺的地面，駕駛周男受傷仍未清醒。（台中市消防局提供）

國道四號8日發生跑車衝過護欄，從空而降掉到14公尺的地面，駕駛周男受傷仍未清醒。（台中市消防局提供）

國道四號8日發生跑車衝過護欄，從空而降掉到14公尺的地面，駕駛周男受傷仍未清醒。（台中市消防局提供）

一名35歲的周姓男子，8日駕駛一輛價值近300萬的跑車，行經國道四號要下豐原交流道匝道時，不知何故車輛突然失控，騰空飛起先撞破國四護欄，再衝落約14公尺高的平面道路。警方表示，周男彈飛到車外重傷，跑車的車頭和車頂幾乎全毀，周男至今尚未清醒，肇事原因正由國道警方調查釐清中。

台中市消防局8日下午4時許獲報，豐原區國豐路一段有車禍需要救護，立馬派遣豐原消防分隊出動消防車4輛、救護車1輛，人員共12名，由分隊長陳彥翰帶隊前往。

警消表示，消防隊到場時，發現一輛跑車停在國豐路上，車頭幾乎全毀，車頂也嚴重凹陷，35歲周姓駕駛頭部外傷、鼻漏、意識昏迷，火速以救護車送往衛福部豐原醫院急救。

台中市消防局指出，周男駕駛的這輛跑車，是從國道四號由西往東行駛，要下豐原及后里匝道時，疑因不慎先撞到護欄翻落地面。

國道警察泰安分隊說，周姓駕駛送醫急救，目前仍未清醒，但傷勢已經有轉好，醫院抽血檢測並無酒精反應。初步調查，周男開車要下匝道時疑操作失當，車輛飛越護欄並擦撞護欄後，掉落14公尺高到平面道路，肇事原由仍待進一步調查釐清。

附近民眾說，車禍發生時，國四高架橋下有輛貨車在平面道路等紅燈，看到驚險一瞬間，慶幸還好沒被名車壓頂躲過一劫。