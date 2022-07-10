影》總統府前「翹孤輪」 他囂張PO照下場慘了

網路社團近日瘋傳「在總統府前面孤輪，真的很棒」，警方根據監視器畫面查出車主身分，依違反《道路交通管理處罰條例》中危險駕駛開出罰單，期限內繳納處罰6000元。涉犯危險駕駛的男子是一間重機車行的老闆，「翹孤輪」是為了好玩、耍帥，照片貼在自己的IG後，經轉貼在重機社團成為話題，現已害自己吃上罰單。

警方表示，李姓車主騎乘越野機車，本月9日下午3點多，行經重慶南路，在總統府前加足油門，並拉起車頭，表演俗稱的「翹孤輪」，疑由旁邊友人在旁拍攝後隨即離去。但畫面中柏油路面溼滑，還下著滂沱大雨，囂張行徑讓一旁用路人看得膽戰心驚。

李姓車主因危險駕駛吃上6000元罰單。（翻攝自臉書社團）

事後，表演「翹孤輪」騎士將照片貼在自己的IG，並由友人截圖，轉傳到各大重型機車社團，網路上瘋傳該名騎士是某車行老闆，將危險動作上傳目的就是為了耍帥，在重機社團創造話題。中正第一分局提醒，民眾危險駕車除會面臨高額罰鍰，也會嚴重影響公眾交通安全，請民眾切勿以身試法。