女星謝忻近期人在綠島打工換宿，接送旅客、做房務、擺攤、打掃等工作樣樣來，親民的她也不時分享在綠島的生活日常，謝忻昨（9日）更放送比基尼辣照，透露自己瘦了2公斤，不藏私的她也大方分享瘦身撇步：「大概是床上的運動做多了，像是抬腿、捲腹、空中腳踏車，就是各式各樣腹步的運動」。

謝忻昨放送比基尼辣照，辣穿湛藍色三點式比基尼，解放傲人上圍和凹凸有致的S曲線，性感好身材獲得網狂讚，謝忻還透露自己瘦了2公斤，不少人就好奇她的瘦身方法，她也大方分享撇步：「大概是床上的運動做多了，像是抬腿、捲腹、空中腳踏車，就是各式各樣腹步的運動，而且當你在滑手機的時候做這些運動，並不會覺得很痛苦」，謝忻自稱運氣好，大部分瘦胸部以下。

謝忻進一步提到：「深蹲我蹲得蠻勤的，每次去擺攤我至少都做100下深蹲」，還表示整個綠島大街的人都知道她會邊擺攤、邊做運動，之後再用競走的方式走路回民宿，「並不是很劇烈的運動，但是我覺得對於下半身的雕塑是很有用」。

謝忻大方分享瘦身撇步。（圖／取材自謝忻Instagram）

謝忻已到綠島半個月，隨著打工換宿邁入倒數，她也改變不少：「從穿著拖鞋，到接地氣地打著赤腳，從陌生，到一群交心的朋友夜話，縱使多半言不及義地絮絮叨叨，但滿滿的友誼與感動。」謝忻雖然依舊想家，但她也表示，之後將會更懷念這段綠島時光。