熱心民眾目擊「當街擄人」急報案 警一調監視器傻了：是隻狗

台南市警方本月1日晚間接獲民眾報案，稱目擊一名女子被「蓋白布」當街擄走，丟進後車廂，清楚指稱犯案男子事後隨即駕車離去，警方獲報後不敢掉以輕心，但積極追查之下真相卻讓警方都傻眼，因為並非擄人，真相僅是狗主人拿調皮的大白狗沒轍，才一舉扛上肩膀放進後車廂安置。

台南市警方1日20時許，接獲110通報，民眾稱在生產路與崇明路口附近人行道上，看見一名女子被一名男子拿白色頭套將頭蓋住後，丟到一部銀灰色休旅車後車廂離開。

警方獲報後，隨即組成專案小組積極展開追查，經調閱附近店家監視器畫面，終於追出真相，沒想到監視器畫面卻讓辦案員警看傻眼，因為此案並非擄人案，真相僅是一名狗主人抱著白色的大型犬。

經了解，當時為一名男子帶白色大狗狗散步，準備回家之際，白狗迷戀不捨，不願乖乖上車，主人迫於無奈才一把將白狗扛上肩膀，放入車廂內離開現場，而報案的熱心民眾疑似是目擊這段畫面，因夜晚視線不佳與距離影響，才產生誤會，因警方確認無擄人案情，此案也順利畫下句點。