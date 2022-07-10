大家愛愛時都聽什麼歌單？1名女網友在《Dcard》分享某次和男友到摩鐵做愛到一半，手機突傳來神曲「平安之光」，當下她直接跟著音樂哼唱起來，待音樂後她爆笑寫下：「男友抱歉」、「很想知道到底是誰選這首歌的」貼文一出，引起大批網友們熱議。

原PO在社群媒體《Dcard》爆笑寫下，日前他和男友到摩鐵愛愛到一半時，手機突然播放神曲「平安之光」，她表示，雖然聲音很小聲，但她還是無法專心，音樂播放3分鐘的期間，她都在跟著唱歌，音樂結束後，她笑噴喊：「男友抱歉」、「很想知道到底是誰選這首歌的」。原PO也發文詢問大家：「突然好奇大家跟另一半色色的時候會放什麼音樂，自己平常在家是不會放」。

文章曝光後，網友紛紛搞笑回覆：「我都放3顆音響，1顆放大悲咒，1顆放金剛經，1顆觀世音菩薩靈感歌，2人身穿黃色長袍雙手合十，邊做活塞運動」、「做愛為什麼要放歌，上次播歌做到一半唱起來，我真的笑到乾掉，從此再也沒放過歌」、「都不會放，只要有音樂就很難專心，dirty talk比音樂有用多了」、「有次旅館電台放了分手快樂」。

也有人將自己的歌單推薦給大家：「ozi全系列」、「轟隆隆隆隆隆隆隆」、「超跑情人夢」、「你下次可以放R&B抒情歌曲，非常適合有情調，Jazz也很適合」、「一直做，一直做，直到星星墜落」。