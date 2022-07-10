台灣首枚類衛星載具火箭順利升空。民進黨今天表示，本次發射任務是陽明交大ARRC團隊執行探空火箭「HTTP-3A」第二節箭體的第一次飛行測試。​這也是全世界第一支擁有導控技術的混合式火箭，雖然飛行高度不高，但在技術面卻是重大突破！

民進黨發言人今天在臉書詢問太空迷「有看到台灣首枚類衛星載具火箭順利升空嗎！」並引用國家太空中心NSPO的說法表示，旭海科研火箭發射場的首個任務，從5月延到7月，再從昨天等到今天，「火箭成功發射了！​」

此次發射任務是陽明交大ARRC 團隊的科技部計畫，執行探空火箭「HTTP-3A」第二節箭體的第一次飛行測試。​飛試的飛行時間約2分鐘、高度約3公里。ARRC副主任魏世昕說，HTTP-3A 是全世界第一支擁有導控技術的混合式火箭，雖然飛行高度不高，但在技術面卻是重大突破。

太空中心指出，​團隊主要研究項目是「具飛行導航控制能力的混合式燃料探空火箭」。火箭可垂直起飛，不需要發射架輔助、導引飛行方向；它以自主研發的「飛行導航控制」、「推力大小與推力向量控制系統」調整飛行路徑。​之後團隊會分析、檢視飛行軌跡是否符合規劃路徑，本次發射準備作業以及飛行過程中所有的數據，都將做為下一階段飛行測試的參考。​

​民進黨表示，「HTTP-3A」在技術面是重大突破，「請大家給辛苦的研發團隊歡呼加掌聲！」這不僅展現我國太空科技發展能量，台灣的自主衛星發射更前進一大步！