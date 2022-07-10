參加2022諸羅瘋單車大集合運動車友們出發向前騎。（廖素慧攝）

2022諸羅瘋單車大集合運動樂活森呼吸「關子嶺鐵馬行」，約1200位車友今天一大早從嘉義市文化公園出發，車友從80歲到9歲都有，騎車運動兼賞景，市長黃敏惠為車友們加油，並預告雙潭星光路跑、第25屆諸羅山盃國際軟式少棒賽下半年陸續登場。

2022諸羅瘋單車大集合運動由嘉義市體育會自由車委員會主辦，分為休閒組36公里、挑戰組60公里，選手來自全國各地，最年長的是80歲、最年輕的是9歲，沿途挑戰兼賞覽白河景點，包括關子嶺最高點雲萊庭院咖啡、枕頭山品嘗道地東山咖啡、大仙寺及碧雲寺、天然奇景水火洞等，回程逛嘉義市文化路美食。

黃敏惠市長、嘉義市教育處長林立生、嘉義市體育會主委孫貫志鳴槍後，車友們一「騎」出發向前奔馳，互相鼓勵加油，非常熱鬧有活力。

黃敏惠表示，嘉義市是一個愛運動的城市，感謝嘉義市體育會規畫此次活動，帶大家動起來，雖然因為疫情的影響讓大家都神經緊繃，正因為如此我們才更要運動，相信大家都能拿到好成績，嘉義市好吃好玩又好逛，特色美食百百種，絕對會讓大家滿載而歸。

林立生表示，疫情逐漸趨緩，嘉義市辦理2022年運動i臺灣2.0計畫─2022諸羅瘋單車大集合運動樂活計畫，有4個場單車活動，已辦理2場都獲得熱烈迴響。

林立生說，下半年還有2022嘉義雙潭星光路跑、市長盃及諸羅山盃系列活動與2022年第25屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽等賽會，將陸續登場，精采可期。