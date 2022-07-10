在日本參議院選舉前夕，前首相安倍為自民黨候選人拉票時遇刺。中新社引述大陸學者分析，安倍的遇刺及其留下的「遺產」，將從四方面改變日本和世界。

變局一：影響選舉，加速「修憲」？

作為自民黨的人氣「演說家」，安倍主要是宣傳任首相期間的成績。重點中的重點，還是呼籲實現修改《憲法》這一「夙願」。就在遇刺前兩天，安倍還在橫濱市演講時強調「想在《憲法》中寫明自衛隊，為違憲爭論畫上句號」。

安倍認為，這次選舉意義重大，目前對「修憲」持較積極態度的四政黨，自民黨、公明黨、日本維新會、國民民主黨已在眾院佔據2／3以上席位，因此只要在參院如法炮製，實現整個國會「修憲」勢力佔2／3以上，就能推動「修憲」。

中國社會科學院日本研究所研究員呂耀東指出，安倍一直把「修憲」作為自己最主要的政治使命和施政理念。早在2007年，安倍第一次任首相時，已提出「修憲」時間表，參院還通過了規定「修憲」程序的國民投票法。2012年，安倍二度拜相，再推動此事，但直到近八年後他辭職，「修憲」也沒成文。

北京大學歷史學系教授王新生分析，安倍遇刺，應該說對日本政局影響很大。從日本人的政治、文化角度來講，自民黨可能因此得到一些「同情票」，很可能在參院選舉中獲勝。這對岸田文雄政權的執政來講，會起到積極效果。日本國會的「修憲」步伐會因此加快。

岸田曾稱，自民黨和與其聯合執政的公明黨目標是拿下超半數的55個議席，但分析認為，受安倍遇刺事件影響，自民黨很可能單獨斬獲近70個議席，贏得壓倒性勝利。

據日本共同社報導，作為日本首相和自民黨總裁，岸田希望贏得選舉後，在「和平憲法」第九條中寫入自衛隊等「修憲」草案4個項目的相關討論。

不過岸田也承認，必須將國會討論和國民理解作為「兩個車輪」共同推進「修憲」，也就是說，除了國會通過，必須半數以上日本民眾投票同意「修憲」，這事才算真正過關，不然還是「瘸腿」狀態。

而據《朝日新聞》2021年的調查，45％的受訪日本民眾支持「修憲」，與前一年比增長2％。未來日本的民意會否再變化，跨過支持「修憲」的50％紅線？不能排除這種可能性。

變局二：政壇地震，派閥「洗牌」？

與安倍力爭參院選舉勝利相對應的，是日本自民黨保守派勢力的日益壯大。呂耀東指出，作為自民黨內最大派閥「安倍派」（前「細田派」）的會長，安倍無論狀況如何，都已對自民黨和整個日本政壇形成很大影響力。

他指出，安倍身上有三個鮮明標籤，第一，安倍出身於政治世家，其外祖父岸信介是一名典型的右翼、保守派政治家。岸信介1960年寧願冒著下台風險，也要通過《日美安保條約》，就此確立了日本接下來的外交基礎——日美同盟。

安倍接受了岸信介的政治定位，其不僅是一名堅定的「修憲」者，還是一位歷史修正主義者。如否認慰安婦問題，質疑「東京審判」，其在任期間文部科學省通過否認歷史侵略的教科書等，都是歷史修正主義的表現。

第二個標籤，是「安倍經濟學」。日本長期滯漲，安倍在任期內提出了「安倍經濟學」，雖然他沒有從本質上改變日本經濟發展的現狀，但還是起到了一定作用。

第三個標籤，是安倍是實施內閣制以來，任日本首相時間最長的人。正因如此，安倍能將以上理念都投射在施政過程中，長期影響日本的國策走向。

王新生也認為，在長時間執政期間，安倍引導日本形成了典型的「首相官邸鑄造決策過程」的特徵，這期間，很多能與安倍競爭的政治家恰好未對他造成威脅，導致安倍完成了一些前輩政治家沒能完成的事。

因此，更多地是要看到安倍在以往執政過程中，對日本政治的長期影響、對自民黨執政方向的定調，呂耀東指出。安倍遇刺後，日本右翼保守勢力很可能借機加速推動日本，繼續推行、發揚安倍生前的理念。

至於誰會是安倍繼任者，呂耀東分析，和安倍有同樣政治理想的人有很多。但目前最緊要的是完成參院選舉，自民黨應該會等到選舉結束後，在「安倍派」中選出一名繼任者。

他認為，誰能接替安倍作為「安倍派」、「清和會」會長，要看兩點：第一，這個人選應該是得到廣泛認可的；第二，其應該有足夠資歷來接替安倍。現在還很難說是否有一個明確人選名單或者時間表。

另一方面，現首相岸田文雄在安倍遇刺後設立專門對策室，聲明譴責刺殺事件，並公開表示「將切實繼承安倍的想法」，都說明日本政府執政大方向不會大變，不會影響日本整體「保守化」的趨勢。

但是，雖同屬自民黨，岸田與安倍在施政理念上有區別，且一度受制於安倍，其所在派閥「宏池會」與「清和會」關係如何處理，「宏池會」會不會趁勢壯大，而群龍無首的「清和會」會不會走向內鬥和分裂？可以確定的是，現在是派閥「洗牌」的一個窗口期。

變局三：衝擊社會，信任危機？

英國《金融時報》評論，安倍中槍身亡，震動日本這個暴力罕見、只有少數人擁有槍支的社會。彭博社指出，日本是一個以安全著稱的國家，這種暴力行為「對日本產生的影響將遠遠超出（參院選舉）投票。」

槍擊案嫌疑人的來頭、所用槍支、行凶動機、現場安保狀況等，都在日本社交網絡上引發激辯。

已被捕的嫌疑人山上徹也供認，原本想襲擊某「宗教團體的幹部」，但他無法做到，所以決定襲擊日本前首相安倍晉三。此前媒體認為其使用霰彈槍向安倍開火，後又修改稱是手槍。之所以更改信息，很大一個原因就是這把槍是所謂「幽靈槍」，是嫌犯手工製作的。

日媒認為，嫌犯用的槍不同於傳統槍支，屬於3D打印材料，且用膠帶包住，外形上進行偽裝，躲過了安檢。

因為對槍支管控嚴格，擁有1.25億人口的日本雖未嚴格禁槍，卻是世界上槍支犯罪率最低的國家之一。據統計，每年在日本死於槍殺的人，很少超過10人，2021年，日本只有1人因槍擊死亡。

據報導，在日本如個人想購槍、持槍，必須接受精神健康、毒品及犯罪記錄檢查，經過培訓並參加書面考試，再通過最低準確率為95％的射擊場實彈測驗。即使拿到槍，保存槍支和彈藥地點必須知會警方，並加鎖獨立存放。持槍人還必須每三年重修一次培訓並通過考試，以更新執照。

此外，在2007年日本長崎市市長伊藤一丁遭槍擊身亡後，日本進一步強化控槍並修訂法案，規定非法擁槍或違規擁有多支槍，最高判15年監禁；在公共場所開槍，最高判無期徒刑。

因此，日本社會長期以來槍支犯罪率很低，分析認為，這導致了該國民眾普遍對槍擊事件認識不足，警惕性低。

加上這次安倍在光天化日之下，被嫌犯「鑽空子」式地近距離射擊，更令日本民眾膽寒。事發時，安倍身旁不僅有政治人士，還有聆聽其演講的數十名普通市民，而負責警備工作的多達22人，包括7名特警，安保卻形同虛設。

種種強烈對比，對日本社會產生了情緒上的衝擊，悲傷、憤怒、擔憂等多種情緒交織。日本社交媒體上熱帖刷屏，主流聲音是譴責暴力，呼籲治安，支持安倍；日本學者則認為，此次犯罪如同冰山一角，折射出日本社會「水面下藏著的巨大冰山」，顯示出對政治、政治家的極端不信任。

王新生分析，安倍這次被刺殺，個人性行為的可能性較大。雖然日本輿論稱安倍遇刺是「暴力對抗民主主義」，說得有點過了，實際上，恐怕一些弱勢群體確實有個人訴求沒表達出來。

他進一步指出，日本這些年來改革、經濟發展遇到問題，個體遭遇不一樣，可能會有怨氣。嫌疑人選擇用暴力手段表達訴求，反映了社會面存在緊張情緒，但也許只是個例。總之，首相級別的人物被刺殺，的確會對日本產生很大影響。

變局四：留下「遺產」，硬幣兩面

作為把控日本對外政策大方向的資深政治家，安倍意外身亡，國際社會表示譴責和哀悼。

俄羅斯總統普丁形容，安倍「為發展俄日睦鄰友好關係作出巨大貢獻」；韓國總統尹錫悅表示哀悼，稱此次槍擊事件是「絕不能容忍的犯罪行為」；印度總理莫迪稱，為表達與日本「在一起」，印度7月9日全國哀悼一天。

美國總統拜登、澳洲總理阿爾巴內塞、印度總理莫迪，三國政要發表聯合聲明，哀悼安倍。美國前總統川普、德國前總理梅克爾、澳洲前總理莫里森等曾與安倍共處的「上一代」政治家，也表達支持。

可以說無論周邊國家還是西方世界，安倍離去引發了普遍的哀悼之情，這成為他為日本留下的難得的「外交遺產」，有利於岸田政府開展「弔唁外交」。但也有分析認為，西方尤其是美國失去了一位穿梭外交的重點人物，在印太戰略方面會失去一些思路支撐。

呂耀東指出，安倍首任首相期間，提出「戰略性亞洲外交」構想等外交思路，一度本著與周邊國家改善關係的想法施政。但第一任期草草收尾了。

第二任期，安倍的目標一來就非常明確，出台了國家安全保障戰略，推動解禁集體自衛權，事實上架空了和平憲法第九條，並開始給靖國神社供祭品。

在「俯瞰地球儀外交」及其2.0版的思路指導下，安倍在任期間曾創下日本戰後外交的紀錄，比如出訪次數和出訪國家、地區最多等。

另據分析，安倍在外交既有本著務實態度著眼鄰國外交、經濟外交的目標，也有配合美西方構建全球性戰略的步伐，還將「第三世界」為主的亞非中小國家，也納入了外交實踐當中。

但是，安倍試圖修補與俄羅斯、韓國、朝鮮等周邊國家的關係，成效並不大。在外交實踐當中，共同社指出，安倍任期內的主要著眼點是強化日美同盟。他通過公布《新安保法》加快美軍和日本自衛隊的一體化運用，構築起了與川普的「蜜月」關係，他遇刺後，川普為代表的美國保守派感到惋惜。

在川普退出跨太平洋夥伴關係協議（TPP）後，安倍把這個「爛攤子」接了過來，全力促成了全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP）的簽署；拜登上台後，安倍又配合美國思路在印太地區發力，美、印、澳三國之所以聯合哀悼安倍，據共同社透露，是因為美日澳印「四邊安全對話機制」（Quad），是以安倍提出的構想為基礎的。

安倍的外交政策如同硬幣兩面，在兩個背道而馳的方向上，對世界產生了影響。呂耀東認為，在日本保守派勢力看來，安倍的做法是獲得認可的，可以說是成功的。

但與之相對的負面效應是，東亞及周邊國家開始警惕日本企圖成為政治和軍事大國的動向，多國質疑日本在企圖成為「正常國家」的過程中，會不會再給周邊國家造成像當年侵略戰爭時期那樣的損害。