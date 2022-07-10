夏天不少人會開冷氣消暑，一名男網友表示，最近想換冷氣，猶豫要再買窗型冷氣或換分離式冷氣，電器行店員說分離式冷氣功能較多、較安靜，讓他決定買分離式，他好奇現在大多數冷氣都主打省電變頻，問「窗型冷氣的優勢」，不少網友紛紛說，窗型價格便宜、好安裝，耐用又省空間，「是許多房東的最愛」。

原PO日前於PTT八卦板中指出，最近有意將家中窗型冷氣汰舊換新，他猶豫要再買窗型冷氣，還是更換分離式冷氣，他到家電行請店員分析兩款優劣勢後，決定買分離式冷氣，原因在於分離式冷氣功能較多，使用上比較安靜。

原PO說，不論窗型或分離式冷氣，全都是省電的變頻冷氣，那窗型冷氣的優勢在哪？疑問上線，引發網友列出優點，「搬家便宜」、「好安裝，出租可以帶著走」、「窗型耐用，不容易故障」、「窗型不容易壞」、「易安裝，不易壞，滿好的啊」、「不用拉銅管，有些大樓裝室外機位置離很遠，相對於窗型就沒這個問題」、「窗型是房東愛用」、「便宜不太會壞，你是房東的話，一定會裝窗型」。

貼文釣出一名房東留言分享，一開始用定頻窗型的，用快10年才更換變頻窗型，其中有兩間房是使用分離式，分離式5至6年就不行了。