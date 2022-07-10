和平區谷關溫泉區知名地標「五葉松千年神木」，吸引國內外遊客慕名前來吸取天地靈氣及芬多精。（翻攝「神木谷假期大飯店」臉書）

神木谷假期大飯店今天在臉書表示，神木爺爺選了一個平靜的早晨離開了，倒下的角度與時機都未波及無辜，也僅有一間客房的玻璃受損。（翻攝「神木谷假期大飯店」臉書）

台中市和平區谷關神木谷假期大飯店的五葉松千年神木，因主幹遭白蟻蛀蝕高達3／4，加上日前連日強風豪雨侵襲，昨天上午轟然倒塌，讓遊客十分震驚與不捨。神木谷假期大飯店今天在臉書表示，神木爺爺選了一個平靜的早晨離開了，倒下的角度與時機都未波及無辜，也僅有一間客房的玻璃受損。

神木谷假期大飯店今天在臉書公告說，「謝謝各界對於神木谷的關心，神木爺爺選了一個平靜的早晨離開了，倒下的角度與時機都未波及無辜，也僅有一間客房的玻璃受損。今日神木谷的住宿、泡湯、用餐依然正常營運，唯有庭園區因為需要善後故暫不開放，請各位貴賓見諒。」

和平區谷關神木谷飯店圍牆內的千年五葉松，是全東南亞最大及壽齡最高的五葉松，樹高約36公尺、約12層樓，樹圍需6人以上才能環抱，樹齡千年，傲視群山，不僅是谷關重要地標，更吸引國內外遊客慕名前來吸取天地靈氣及芬多精。

神木谷飯店業者羅進洲說，和平區因連日豪大雨及強風侵襲，可能造成五葉松主幹重心偏移，加上枝幹橫生茂密，於昨天上午11時許，因不堪負荷方造成白蟻掏空的頭部應聲斷裂，橫躺在十文溪上，所幸無人員被波及，卻讓地方人士跟老主顧相當不捨。

羅進洲強調，他將神木的主幹等予以保存，經過專業做快速乾燥防腐處理後，比照阿里山神木矗立在原地；因該株五葉松神木是谷關地區指標及精神象徵，提供給遊客今後再到谷關泡湯旅遊時，有機會憑弔這棵千年神木不朽的丰采。

參山國家風景區管理處處長曹忠猷表示，基於谷關風景區的景觀維護，參山處將全力協助業者善後。