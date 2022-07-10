一名郭姓男子已婚，卻出軌越南籍的范姓女子，郭妻查看郭男手機時，驚見郭男與范女性交的影片，才驚覺郭男出軌多時，憤而提告求償500萬元。台中地院審結，判郭男要賠償35萬元。可上訴。

判決書指出，大陸籍女子主張，於2018年間與郭姓男子在大陸結婚，隔年兩人返台登記，她2020年間偶然查看郭男電腦，才發現郭男與同事范女在旅館性交還拍性愛片，同年郭男寫下承諾書，表明會與范女斷絕往來，但郭男食言，嚴重侵害她的配偶權，遂向法院求償500萬元。

郭男辯稱，2018年起長達1年的期間沒與妻子見面，才會於同公司的范女相戀，但妻子2020年間未經過同意查看他電腦，又偷盜取他的汽車行車紀錄器記憶卡，認為妻子以非法手段得到的影像與譯文，應不具證據能力。

台中地院法官指出，郭男不否認於2018年9月間與范女在汽車旅館發生2次性交並拍成影片，隔年與妻子立下承諾書後，又違反約定持續與范女聯絡；郭男在對話中稱呼范女為寶貝，還詢問對方「妳胸部是不是越變越大？」、「感覺變大了」、「而且妳是穿黑色的內衣，對不對？」或是要求對方脫衣服當作生日禮物等語。

法官認定，郭男繼續與范女交往，逾越一般男女正常來往關係，非社會一般通念所能容忍的範圍，的確侵害妻子配偶權，令妻子承受巨大精神痛苦，情節重大，審酌後，判郭男應賠償妻子35萬元。可上訴。