台中市長盧秀燕今（10）日表示，她回到太平區太和宮，敬獻太平媽「聖德顯赫」匾額，感謝太平媽庇佑台中，庇佑她，也感謝廟方長期對地方的貢獻。

盧秀燕回憶她在上任市長前，曾向太平媽祈願，上任後會努力照顧市民需求，恢復65歲以上長輩健保補助。政策推動中，難免有阻力，不過最終獲得市議會支持，編列預算，兌現承諾。

盧秀燕提到，不只是長輩福利，她的團隊還陸續推出「公托公幼倍增」計劃，為學齡前兒童打造優質、平價的托育環境，今年起生育津貼一胎1萬變2萬元，減輕爸媽們的養育壓力。

交通部分，力推「雙十公車」政策，台中市民搭乘公車可享10公里免費、超過10公里車資上限10元的優惠。

品質方面，今年上半年降到14.1微克，台中成為中南部第一個達成PM2.5國家標準的縣市，努力改善不鬆懈，讓市民呼吸好空氣。

盧秀燕強調，這些政策都推動順利，她回到太平區太和宮，致贈太平媽「聖德顯赫」匾額，感謝太平媽庇佑台中、庇佑她，也感謝廟方長期對地方的貢獻。