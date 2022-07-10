潮流年度盛會「巴黎時裝周」在近日盛大展開，不少知名奢侈品牌紛紛在時裝周上發表最新服飾及流行趨勢，吸引來自世界各地的名流貴族及大明星們共相參與。其中，泰國皇室中的二公主「希里萬瓦里」（Sirivannavari Nariratana），近日也現身巴黎街頭，前衛的造型意外引起網友熱烈討論。

現年35歲的泰國二公主希里萬瓦里是現任泰王瓦吉拉隆功，與瓦吉拉隆功的第二任妻子瓦媞達所生的小女兒，除了她之外前面還有4位哥哥，但她的母親瓦媞達在泰王瓦吉拉隆功還是王子時便已離婚，隨後母親就帶著她與4個哥哥離開泰國，移居歐美居住，直到希里萬瓦里長大後才回到泰國皇室並保留公主的頭銜。

而本身就是從朱拉隆功大學服裝設計系畢業，並對時尚產業相當關注的二公主，2010年曾到巴黎留學，私底下經常於社群媒體上分享自己獨特的穿搭品味，也十分享受鎂光燈，因此被不少外媒評論為「時尚網美型公主」，而今年的時裝周她當然也不會缺席。

根據英國《每日郵報》的報導，希里萬瓦里公主這次穿著由知名服裝精品「Schiaparelli」所推出的黑色洋裝出席，一件要價4800英鎊（約新台幣17.8萬元），而當時只見她戴著誇張的金色耳飾及項鍊，並擦上大紅唇及煙燻眼妝，使整體造型看起來冷豔又不失華麗，但仔細一看才發現她的黑色禮服胸口特別以金色鈕釦放在重要部位，試圖強調「乳頭解放」的意味，看起來相當大膽且搶眼，加上她特殊的身分立即在網路上掀起熱烈討論。

Princess of Thailand Sirivannavari Nariratana Rajakanya attends the "Shocking! Les Mondes Surrealistes D'Elsa Schiaparelli (Shoking! The Surrealist Worlds Of Elsa Schiaparelli)" Exhibition as part of Paris Fashion Week at Musee Des Arts Decoratifs on July 04, in Paris, France. pic.twitter.com/EhO9fQiekZ — Queen Maxima and Royal Ladies #PlatinumJubilee (@vaninaswchindt) July 5, 2022

隨後，網路上還公開了希里萬瓦里參加香奈兒時裝周的另一個外套裡裸膚的性感造型，卻遭到網友忍不住吐槽「完美暴露了所有缺陷」、「衣服好看，但身材這東西靠衣服救不了」、「衣服都挺好看的但人不搭」。

Princess of Thailand Sirivannavari Nariratana Rajakanya attends the Chanel Couture Fall Winter 2022 2023 show as part of Paris Fashion Week on July 05, 2022 in Paris, France. pic.twitter.com/4XHNJd0E5p — Queen Maxima and Royal Ladies #PlatinumJubilee (@vaninaswchindt) July 5, 2022