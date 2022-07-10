太極(4934)上周技術面KD值呈黃金交叉，股價同時站上10日線、月線及季線。主力加碼而外資也轉賣為買。千張大戶持股略低為28.38%，但上周五成交量創近一周新高。

太極6月營收為1.69億元，年增2成。太極轉投資盛新材料，上周宣布其現金增資獲鴻海(2317)旗下鴻元國際，全新(2455)、中美晶 (5483)旗下中美鑫、日商華稻等認購，期望藉由整合上下游資源，卡位快速成長的電動車市場。

盛新為廣運集團(6125)及子公司太極共同成立的碳化矽(SiC)長晶公司，目前股本4.3億元，增資後股本達5億元，前三大股東為太極47.7%、鴻元國際10%及廣運7.4%。盛新是台灣少數可同時生產6吋SiC導電型 (N-type)及6吋半絕緣型 (SI)晶圓基板廠商。

盛新在鴻海資金挹注及產品開發支持，加速碳化矽基板布局，並希望在年底申請登錄興櫃，3年內上市。這也是鴻海繼買下旺宏(2337)6吋廠且入股碩禾(3691)，布局第三代化合物半導體功率元件和電動車上游負極材料後，進一步補足在第三代化合物半導體上的行動。

盛新材料與鴻海合作可認證基板品質，加速產品開發時程；同時，在高品質長晶領域方面，盛新材料憑藉自有技術優勢，將和鴻海在SiC供應鏈形成優勢互補。