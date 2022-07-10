影／神預測！綠營擋林佳龍選台北市長 柯文哲最新回應

民進黨選對會今（10）日將確認雙北市長人選，傳出會由衛福部長陳時中選台北市、無任所大使林佳龍選新北市。台北市長柯文哲今日參加活動時表示，他跟新北市長侯友宜、林佳龍都是好朋友，若綠營徵召林佳龍選新北，民眾黨兩邊都不會攻擊，但為了拉抬小雞，可能也會派人去選！

針對民進黨可能會徵召陳時中、林佳龍選雙北一事，柯文哲表示，目前疫情趨緩但每天還是有100人左右的死亡數，代表黑數很多，但邊境也不可能一直封鎖，因此在最後解封的階段，相比陳時中選台北市長，誰要接指揮中心指揮官？哪些事情要移交？與地方市府的配合事項等，是他更關心的事情，不過他也質疑「民進黨真的要提他嗎？這等確定我在講」。

柯文哲指出，他跟侯友宜、林佳龍都是好朋友，過去他還曾與侯友宜說，民眾黨的新北市議員聲勢不太好，恐怕會全軍覆沒，但為了拉抬小雞派人去選市長感覺又怪怪的，不過若林佳龍選新北，就確保民眾黨不會對兩邊進行攻擊，可以為了拉抬小雞派一個人選市長，「回去再想看看，針對這個局勢變化再思考看看」。

此外，針對民眾黨立委高虹安是否會選新竹市長一事，柯文哲說民眾黨有自己的機制，不是主席一人說了算，等選決會、中央委員會開完後，有了決定就會對外宣布。