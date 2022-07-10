全球非洲豬瘟疫情嚴峻，為防範疫情破口衝擊養豬產業，農委會原擬7月起家戶廚餘不得進入養豬場，但因共同蒸煮場涉及土地使用、鄰避效應和家戶廚餘額外處理規劃等，行政院至今尚未拍板，但為防範非洲豬瘟疫情，以飼料養豬仍是最好的方式。

非洲豬瘟中央災害應變中心先前表示，在廚餘養豬之管理措施上，將持續依據疫病風險狀況及科學評估結果，考量產業、防疫及環保等多元面向等，進行廚餘養豬管理強度的調整，後續也會審慎考量國內產業條件，並參考國外相關作法，朝規劃共同蒸煮及廚餘飼料化等方向穩健推動，而飼養頭數199頭以下養豬場依舊不得使用廚餘餵豬。

農委會副主委黃金城表示，雖然台灣還沒有淪為非洲豬瘟疫區，但卻屢查獲國外郵寄肉品驗出非洲豬瘟病毒陽性，雖然有討論7月起禁止家戶廚餘養豬，但因為各界仍有不同看法，行政院說還要討論，至今尚未拍板。

黃金城說明，禁用家戶廚餘養豬牽涉層面廣，不只是農委會、環保署和廚餘養豬戶，禁止廚餘養豬但廚餘還是要處理，如果養豬場外設置共同蒸煮場，蒸煮完後運送到養豬場是可行的，但若設置共同蒸煮場那就不是農地了，可能要是工業用地，土地使用就會是個問題，加上鄰居是否抗議都需要考量，不過會希望朝著共同蒸煮來做。

黃金城強調，共同蒸煮場誰要當主導者？到後來還是需要養豬業者自己經營，政府只能從旁輔導，廚餘養豬只是養豬樣態之一，但為因應非洲豬瘟，站在農委會的立場，用飼料養豬還是最理想，一了百了。