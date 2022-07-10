41歲奈良男子山上徹也供稱，因為安倍晉三與母親長期大量捐款的宗教團體有關，因此槍殺他。

槍殺日本前首相安倍晉三的41歲男子山上徹也，供稱因為母親長期大量捐款某個和安倍晉三有緊密關係的宗教團體，導致家庭破產、分崩離析，因此埋下殺機，日本媒體9日報導，這個未公開的宗教團體疑為「統一教會」。另外警方調查發現，山上徹也選擇奈良行兇，似乎是因為其他地點「無法持武器靠近」。

奈良41歲槍手山上徹也8日近距離槍殺安倍晉三，日本《週刊文春》報導，山上徹也在很小的時候父親便去世，母親帶著他與妹妹搬回經營公司的祖父家居住，不過在祖父辭世後，家庭生活變得艱難，母親於1999年賣掉祖父的房子並且在2002年破產，導致家庭劇變的原因似乎是母親沉迷於宗教團體。

他接受調查時供稱，母親屬於一個與安倍晉三關係密切的宗教團體，導致他對安倍晉三懷恨在心，他強調槍殺安倍與政治信念無關。

日本警方在公布山上徹也行兇動機時，並未透露具體的宗教團體名稱，不過日本媒體《現代商業》（現代ビジネス）9日獨家報導，日本警方不願公布的宗教團體為統一教會。

他接受調查時表示，瞄準安倍晉三是因為他與統一教會關係密切，在找下手時機前，他每天都上網查日本參議院選舉的日程表，發現安倍會來奈良，「所以我想這是一個機會。」

他稱自己以前做過多把手槍、炸藥，都是自己上網摸索出來的。

報導指出，山上徹也對警方的供詞仍無法說明為何對統一教會懷恨在心，不過報導引述報料者指出，山上徹也的母親曾是統一教會的信徒，並且大量捐款給教會，很可能導致他家在2002年8月宣告破產，因此他對安倍晉三造成家庭分崩離析感到不滿。

目前尚無法證實山上徹也口中的宗教團體是否就是統一教會，不過網路上已經有不少網友呼籲警方調查、公布安倍晉三與統一教會的關係。

另據日本《讀賣新聞》報導，山上徹也在調查中也坦承，行兇前一日攜帶手槍造訪了安倍晉三在岡山的站台活動，警方表示，山上徹也似乎「訪問了多個場地以等待時機」，最後選擇奈良是因為其他場地他「無法持武器靠近」。