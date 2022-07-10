基隆和平島今日舉行一年一度王船海上遊江活動。（陳彩玲攝）

游江活動分為海上與陸上，王船將沿途行經八斗子漁港、外木山。（陳彩玲攝）

王船率領漁船隊遊港遶境，預計下午1時前往基隆港小艇碼頭，徒步至城隍廟，於海洋廣場進行鑽轎、領繼光餅等儀式。（陳彩玲攝）

基隆和平島今日舉行一年一度王船海上遊江活動，今年因疫情趨緩，重新對外開放民眾報名體驗，王船率領漁船隊遊港遶境，從和平島正濱漁港、八斗子漁港、外木山漁港到基隆內港，祈求漁民海上作業平安、漁獲滿載而歸。

社靈廟又稱三府王爺廟，和平島當地居民則稱「王爺公廟」，清乾隆43年創建，正式建廟於清道光22年，距今百多年歷史，主祀林、溫、傅三王爺，三尊神像均來自大陸。據當地居民轉述，王爺公曾多次發爐警告漁民避災的神跡，非常靈驗，深得尊崇，殿內並配祀關聖帝君、福德正神、三太子。

社靈廟門前有一王船，供民眾祭拜消災祈福，每年農曆6月15日，為王爺出巡日，王船會率領船隊遊港遶境，沿途在海上拋撒金紙、三牲祭品，保佑漁民海上作業平安豐收，為和平島上盛大祭典動之一。今年疫情趨緩對外開放民眾參加、體驗，一早社靈廟前港口擠滿信眾漁民等待登船，準時於8時起駕。

游江活動分為海上與陸上，王船將沿途行經八斗子漁港、外木山，預計下午1時前往基隆港小艇碼頭，徒步至城隍廟，於海洋廣場進行鑽轎、領繼光餅等儀式，約下午4時許結束遶境活動。此外，市議員張顥瀚表示，今年游江有一項重大變革，主辦單位將過去撒冥紙習俗，改成饅頭及蝦餅，守護環境。