朱佳期逛商場時順手下訂名車。（固力狗娛樂提供）

法拉利歌手朱佳期上億身價目前未婚，有感想延續自己優良的DNA並響應「子宮我作主」，之前砸14萬凍卵成功取出13顆健康卵子。隨著疫情趨緩，因凍卵涉獵兒童相關教育知識的朱佳期，近日開啟出國商務之旅，赴國外考察兒童特殊教育商機。朱佳期6月初前往上海啟動兒童事業發展計畫，希望透過這次考察了解並學習特殊教育的運營。有趣的是，她此行需奔走各地，為了方便自駕，朱佳期在當地逛商場時竟在20分鐘內砸41萬人民幣（約182萬台幣）隨手買了一台特斯拉 MODELY，行徑超狂。

當天因氣侯炎熱，她穿著背心短褲就出門逛商場，買了雞蛋牛奶後竟「順手」簽訂一台特斯拉，朱佳期表示之前就有念頭想買電動車，這台車未來可當公務車用、方便四處考察：「買電動車也是父親的夢想，曾經開過朋友的特斯拉起步速度和內裝的簡單設計也是我喜歡的地方，強調環保更是加分，電動車勢必會成為趨勢，特斯拉又是電動車的先驅，肯定要來一台。」笑稱買特斯拉是很特別的體驗，「特斯拉都是直接在網站上面下單，今年底可以交車」。