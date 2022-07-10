中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所的研究發現，目前流行的H5N1病毒於2020年10月在歐洲國家出現，是由H5N8禽流感病毒與H1N1及H3N8等亞型禽流感病毒重配而來。2020年10月至2021年8月，該新型H5N1病毒在西歐、北歐和東歐多國的家禽和野鳥中流行，傳播至多個非洲國家，到2021年9月起在歐洲引起禽流感大爆發，並傳播到亞洲和北美洲多國。

設立在哈爾濱獸醫研究所的中國國家禽流感參考實驗室在全大陸範圍內採集了26767份野鳥和家禽樣品，從中分離到13株H5N1病毒。為探究這些新傳入中國的H5N1病毒的來源，研究人員對全球233株H5N1亞型代表毒株進行了系統的遺傳演化和時空傳播分析，發現目前全球流行的H5N1病毒，自2020年10月首次在歐洲國家出現以來，在自然界中與多種野鳥源禽流感病毒進行了複雜的基因片段重配，形成了16種不同的基因型，中國監測到4種基因型。

該團隊指出，由於疫苗免疫的保護作用，這些全球流行的H5禽流感病毒，雖由野鳥傳入中國，但對家禽未造成實質危害。目前使用的H5-Re14疫苗毒株與其抗原性匹配良好，證明H5和H7三價禽流感滅活疫苗可有效阻斷此類H5N1病毒入侵免疫家禽。該研究得到國家自然科學基金、國家重點研發計劃、中國農業科學院科技創新工程等項目資助，相關研究結果發表在《新發病原體與感染》雜誌上。