舒潔x寶可夢首度聯名皮卡丘等經典角色躍上舒潔包裝。（舒潔提供）

寶可夢迷注意！可愛到令心臟爆擊的最新聯名款報到，衛生紙領導品牌舒潔，首度與全球最受大人小孩歡迎的寶可夢合作，推出台灣衛生紙品牌首見的聯名款系列紙品，誠意十足地精選皮卡丘、小火龍、妙蛙種子、傑尼龜、伊布、卡比獸等六款超高人氣寶可夢經典角色以及招牌寶貝球，躍上舒潔衛生紙、袖珍包面紙及紙手帕等系列產品外包裝，神奇寶貝們萌力全開，療癒度爆表，讓人忍不住想一次收藏全系列。

受到卡通與手遊的推波助瀾，寶可夢在全球擁有成千上萬粉絲，國內也不例外！可愛又療癒的經典角色橫掃各年齡層！家紙龍頭品牌舒潔首度跨界與寶可夢聯名合作，精心設計多款可愛指數爆表、讓人興奮到模糊尖叫的包裝，不論是居家使用的衛生紙、或是出門在外隨身攜帶的袖珍包面紙與紙手帕，每款產品包裝上都看得到皮卡丘等六款深受寶可夢迷熱愛的經典角色，充滿童趣與繽紛歡樂感的設計，不僅喚起大朋友童年回憶殺，也滿足小小孩對寶可夢的熱愛之心，預期將掀起寶可夢迷新一波搶購風潮。

舒潔X寶可夢限量聯名商品7月初已陸續於各大賣場與網路平台上架販售。為滿足寶可夢迷的尋寶收藏樂趣，聯名款系列別具巧思地針對不同通路量身打造由不同經典角色領軍賣萌的包裝圖案，包括棉柔舒適抽取系列衛生紙有「皮卡丘」、「皮卡丘與傑尼龜」及「皮卡丘與伊布」等三款包裝設計，分別於個人用品店及EC電子商城、量販超市、及全聯獨家販售。袖珍包面紙及紙手帕系列則分別有五大經典角色及三大經典角色輪番賣萌，每一款都療癒度爆表。