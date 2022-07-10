台南市安平區札哈木原住民公園內的原住民文化會館，計畫改建為原住民創意中心。（工務局提供／洪榮志台南傳真）

台南市原住民創意中心新建工程，因原物料上漲及疫情，今年已經流標7次，市議員穎艾達利日前質詢此事時，還封該工程為「流標王」。經市府減項發包後，最近終於順利完成招標作業，預計9月開工，明年底完工。

穎艾達利質詢指出，近來原物料飛漲，市府許多工程一再流標；其中，部分工程設計繁複，更是主要原因之一。以原住民創意中心新建工程為例，從今年元月初第1次流標，直到5月底，短短不到半年的時間，已經流標7次，成為市府各工程流標次數最多的工程，堪稱「流標王」。

對此，市長黃偉哲答詢表示，未來市府公共工程相關設計，如果有特殊造型、內裝、材質等部分，將會進行檢討，避免一再流標。

市府工務局認為，位於安平札哈木原住民公園內的原住民文化會館，計畫改建為原住民創意中心，但因疫情、通膨等因素，導致工程招標一再受阻。經市府原住民族事務委員會同意減項發包後，工程終於在7月7日完成招標作業，工程經費9200萬元，工期450日曆天。

工務局還說，原住民創意中心新建工程，由原民會負責規畫設計，工務局代辦工程。室內空間規畫1樓為原住民料理輕食區，2樓為原住民特色商店，3樓為特展室、視聽室、行政辦公室等。未來完工後，將與安平大魚的祝福、港濱歷史公園特色遊戲場及附近觀光景點，形成安平另一風貌的景觀亮點。