民進黨選對會預計10日提名衛福部長陳時中參選台北市、前交通部長林佳龍戰新北，外界認為國民黨「雙北連線」應該盡快。國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，民進黨這段期間，不管是全黨等1人或內部角力，都在等蔡英文總統欽點，看得出來執政黨只有政治、沒有人民。

蔣萬安今前往南港展覽館參觀寵物展，對於藍營雙北市連線，他指出，雙北區域治理是共同默契，和新北市長侯友宜保有暢通溝通管道，也對很多政策交換意見。

他表示，不只雙北，未來北北基桃就是一個共同生活圈，也是共同生活體，相關政策是通盤考量，跨域治理是必須要走的路，才能讓台灣重新站上國際一流大城行列，躍身國際舞台，等到各縣市提名都確定，就會公布接下來區域治理願景和方案。

蔣萬安強調，未來就是整體戰、團體戰，各縣市提名確定，不只北北基桃，和高雄、台中、台南就是聯合作戰。

他說，看到民進黨這段期間，不管是全黨等1人、內部角力都在等蔡總統欽點，看得出來執政黨只有政治、沒有人民，台北市絕對不是政黨內部派系分配的籌碼，市民期待的、想要的是一個最適合擔任市長的人，可代表台北市新的未來和希望，不是政黨算計、分配後的結果。