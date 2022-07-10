代表民進黨參選桃園市長的前新竹市長林智堅，5日被國民黨台北市議員王鴻薇踢爆論文涉及抄襲後，風暴愈演愈烈，而今（10日）王鴻薇再度於臉書公布更多林智堅論文中，與竹科報告一模一樣的錯字，她對此更「邀請」大家：一起來幫林智堅修改論文！

王鴻薇今在臉書發文指出，「之前我們提出，林智堅的中華大學論文抄到連錯字『藍』球都一起抄錯」。今日再踢爆，林智堅論文的英文參考文獻中，「有許多錯字也是和竹科報告是一模一樣的。」

如：syste應為system、erformance應為performance、Purpos應為Purpose，讓王鴻薇狠酸林智堅「要抄好歹你也檢查一下，錯字都抄真的太懶了！應該是完全直接複製貼上，錯字也抄到一字不漏」。

最後王鴻薇還提到，林智堅的論文還出現引用了兩次的同一文獻，「Purpose都是一次寫對一次寫錯、兩次先後引用作者名字縮寫不同」，她更「邀請」大家，一起來讀並幫忙修改林智堅的論文，他指導教授不做的，我們來做。