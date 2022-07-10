酷暑已至，旗津觀光景點貝殼館遊客絡繹不絕，卻傳出有人趁觀光客遊玩湛藍海水之際，藉機竊取大學生放置在機車龍頭前開放置物箱內的錢包，拿走2000餘元現金後再將錢包放回旋即騎機車逃離現場，惟該陳姓大學生因6月24日趕忙搭乘高鐵返回台東參加隔日之學校結業式，遲於本月8日方至派出所報案，警方獲報後，遂調閲監視畫面過濾鎖定一名慣竊，火速在24小時內破案。

台東大學生前往旗津戲水錢包遭竊半月後才報案， 警方24小時就逮竊賊。(蘇育宣翻攝)

案經旗津所員警調閱相關影像比對，確認為轄內一名居無定所之林姓犯嫌涉竊盜犯行，經前往住家未發現林嫌。警方於昨(9）日17時許於轄區內巡邏時，赫然發現林姓竊嫌騎乘上個月偷竊時使用之機車在旗津街頭，遂上前攔查，經警方提示相關錄影畫面才讓林嫌坦承犯行不諱，全案依竊盜罪嫌函請偵辦。鼓山分局長蔡鴻文呼籲，署假期間民眾至風景區遊玩，應特別注意隨身財物不離身，以免讓宵小有機可乘竊走，損失錢財又壞了遊興，一有發現可疑人事物，亦應立即報警處理，回復不必要之損失。