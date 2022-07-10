ONE Gourmet 高雄旗艦店門市。（ONE Gourmet 提供）

ONE Gourmet 高雄旗艦店餐廳照。（ONE Gourmet 提供）

ONE Gourmet 高雄旗艦店餐廳照。（ONE Gourmet 提供）

世界最佳地中海食材嚴選品牌ONE Gourmet於2017創立，為了尋找頂級地中海食材，從義大利開始、由南到北，拜訪各地醋莊與製油名家，維持傳統意大利工藝與精神，分享有機、美味又健康的美好生活。品牌創立最初的開端是為了「健康」，人體有超過70％是液體；而健康有70％是由飲食影響；ONE Gourmet 也堅持健康與美味共存，創辦人梁沛祺多年餐飲及食材經營，致力將人體非常重要的四大液體，「醋、油、酒、水」除了味蕾並將生活美學帶回亞洲。

ONE Gourmet迎來第五周年，這次除了準備各式豐富優惠組合與活動，更是著重於整體系統與介面的全面升級，透過官網中商品陳列規劃及精簡購買流程，更重視於使用者體驗與溫度，並將會員制度調整升級再進化，讓貴賓買越多省越多，更輕鬆有效率的享得健康、吃得美味、用得安心。

來自製油名家Oleificio Tiber原裝進口100％初榨冷壓橄欖油，最新一批產品於今年6月中抵台，其冒煙點由義大利國家官方實驗室認證，最高可達200°C，不論煎、煮、炒、炸、蒸、烤、拌皆合適，今年以全新包裝上市並於ONE Gourmet各門市與官網獨家販售。獨特瓶身設計，讓顧客使用上更為方便，採不透光馬口鐵材質包裝，完美鎖住橄欖油本身的新鮮美味。