ONE Gourmet 高雄旗艦店門市。（ONE Gourmet 提供）
ONE Gourmet 高雄旗艦店門市。（ONE Gourmet 提供）
ONE Gourmet 高雄旗艦店餐廳照。（ONE Gourmet 提供）
ONE Gourmet 高雄旗艦店餐廳照。（ONE Gourmet 提供）
ONE Gourmet 高雄旗艦店餐廳照。（ONE Gourmet 提供）
ONE Gourmet 高雄旗艦店餐廳照。（ONE Gourmet 提供）

世界最佳地中海食材嚴選品牌ONE Gourmet於2017創立，為了尋找頂級地中海食材，從義大利開始、由南到北，拜訪各地醋莊與製油名家，維持傳統意大利工藝與精神，分享有機、美味又健康的美好生活。品牌創立最初的開端是為了「健康」，人體有超過70％是液體；而健康有70％是由飲食影響；ONE Gourmet 也堅持健康與美味共存，創辦人梁沛祺多年餐飲及食材經營，致力將人體非常重要的四大液體，「醋、油、酒、水」除了味蕾並將生活美學帶回亞洲。

ONE Gourmet迎來第五周年，這次除了準備各式豐富優惠組合與活動，更是著重於整體系統與介面的全面升級，透過官網中商品陳列規劃及精簡購買流程，更重視於使用者體驗與溫度，並將會員制度調整升級再進化，讓貴賓買越多省越多，更輕鬆有效率的享得健康、吃得美味、用得安心。

來自製油名家Oleificio Tiber原裝進口100％初榨冷壓橄欖油，最新一批產品於今年6月中抵台，其冒煙點由義大利國家官方實驗室認證，最高可達200°C，不論煎、煮、炒、炸、蒸、烤、拌皆合適，今年以全新包裝上市並於ONE Gourmet各門市與官網獨家販售。獨特瓶身設計，讓顧客使用上更為方便，採不透光馬口鐵材質包裝，完美鎖住橄欖油本身的新鮮美味。

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