周休假日、艷陽高照，台南市議長盃寫生競賽吸引上百名小朋友及學子參加，搭配市議會大廳的「2022虎虎幸福」台灣文化創意教育發展協會年度創作展，讓沒有開議的議會，也熱鬧滾滾。
今天上午舉行的議長盃寫生競賽，吸引上百名幼兒園至高中大專的學生參加。許多家庭更是利用天氣晴朗，全家一起出動寫生。不少小朋友專注創作時，家長則在旁邊幫忙搧風，和樂的畫面，也讓一向嚴肅的議會，增添溫暖的氛圍。
適逢虎年，文創會以每年生肖為主題所舉辦的多媒材形式競賽，已連續舉辦10年。今年則以「2022虎虎幸福」作為創作及展出主題，即日起至7月24日在台南市議會一樓大廳，展出近百件創作。大批栩栩如生的作品，讓參觀者為之驚艷。
文創會表示，展出作品除有文創盃第九屆全國創意競賽作品展，也有文創會會員展及山米藝術、予樂工作坊參展及文創會相關研習單位群亞國際班職業訓練中心、崇文里樂活學苑居家創意手作DIY班的年度展出。
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