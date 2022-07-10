「2022虎虎幸福」台灣文化創意教育發展協會年度創作展在台南市議會一樓大廳展出近百件創作。（洪榮志攝）

周休假日、艷陽高照，台南市議長盃寫生競賽吸引上百名小朋友及學子參加，搭配市議會大廳的「2022虎虎幸福」台灣文化創意教育發展協會年度創作展，讓沒有開議的議會，也熱鬧滾滾。

今天上午舉行的議長盃寫生競賽，吸引上百名幼兒園至高中大專的學生參加。許多家庭更是利用天氣晴朗，全家一起出動寫生。不少小朋友專注創作時，家長則在旁邊幫忙搧風，和樂的畫面，也讓一向嚴肅的議會，增添溫暖的氛圍。

適逢虎年，文創會以每年生肖為主題所舉辦的多媒材形式競賽，已連續舉辦10年。今年則以「2022虎虎幸福」作為創作及展出主題，即日起至7月24日在台南市議會一樓大廳，展出近百件創作。大批栩栩如生的作品，讓參觀者為之驚艷。

文創會表示，展出作品除有文創盃第九屆全國創意競賽作品展，也有文創會會員展及山米藝術、予樂工作坊參展及文創會相關研習單位群亞國際班職業訓練中心、崇文里樂活學苑居家創意手作DIY班的年度展出。