鄒族生命豆季傳統婚禮儀式。（阿里山鄉公所提供）

達娜伊谷「慢遊嘉義」。（嘉義縣文化觀光局官方臉書提供）

迷糊步道「慢遊嘉義」。（嘉義縣文化觀光局官方臉書提供）

嘉義阿里山生命豆季為年度最大原住民傳統活動之一，結合鄒族傳統婚禮儀式及部落人文、觀光、產業資源舉辦，相當吸引遊客們慕名而來。可樂旅遊攜手原住民族委員會（原民會），將生命豆季活動融入遊程中，規劃１日及２日商品，３日活動總計送客約400人次，締造亮眼佳績。

鄒族生命豆季已舉辦有20年歷史，將有傳統婚禮體驗、趣味競賽、生育表揚、長者才藝表演及歌唱比賽等相關活動，並有傳統美食、咖啡及傳統作物等小農市集，讓民眾了解原住民文化體驗的同時，也能更有參與感。原民會鍾興華Calivat．Gadu副主任委員表示，阿里山鄉鄒族生命豆季今年特別促成旅行業者及公所共同合作規劃3條遊程，希望國人透過旅遊模式，瞭解鄒族傳統文化核心及特質，並推升部落觀光及農產等產業效益。原民會將持續協助部落導入歲時祭儀或文化體驗於遊程中，推升部落的旅遊產業。

可樂旅遊多年深耕原住民文化觀光，除與原民會有緊密的合作關係外，部落行程也網羅全台各地，包含：花蓮織羅部落的稻田餐桌、屏東禮納里部落的深度探訪、南投武界部落的徒步探險等，透過旅行將部落文化精隨展現地更淋漓盡致。可樂旅遊規劃的「阿里山生命豆季」遊程，除了參加慶典活動，一日遊搭配傳說中雲海聖地「隙頂二延觀景台」，二延平步道沿途飽覽竹林、奇石、茶園等不同風光。二日遊則安排最具鄒族歷史足跡的迷糊步道、手作山芙蓉烘茶體驗、品嘗鄒族最禮遇貴賓的無菜單料理，讓遊程留下最美好的文化記憶點。

可樂旅遊今年首度與原民會合作推動「阿里山生命豆季」活動，期待以傳統部落文化體驗和多元旅遊熱點，讓民眾輕鬆體驗原住民文化魅力，也希望與原民會及嘉義縣政府共同串聯地方特色資源，未來能帶領更多遊客深入認識部落文化。原民會也進一步表示，每年7至9月是排灣族及阿美族辦理祭儀的期間，已陸續媒合屏東排灣族收穫祭、花蓮阿美族豐年祭等傳統歲時祭儀文化旅遊，預計將注入更多部落旅遊量能。