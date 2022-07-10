前立法院長王金平（左三）10日邀請國民黨高雄市長參選人柯志恩（右二）、地方人士出席早餐會。（民眾提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市長陳其邁（中）10日出席岡山文化中心出席阿公店文學獎頒獎儀式，對於國民黨高雄市長參選人柯志恩拜會前立法院長王金平，他說，目前市政優先。（林瑞益攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩10日上午到高雄市路竹區拜會前立法院長王金平，柯志恩表示，相信王金平會在選戰策略、人力上有所提點。陳其邁說，目前市政是他所關心的，而不是選舉。

王金平上午邀請柯志恩、高雄市議長曾麗燕、副議長陸淑美、國民黨高雄市黨部主委許福明、高雄市農會理事長蕭漢俊、立委吳怡玎、前立委黃昭順、吳光訓、林壽山、羅世雄、高雄市前議長莊啟旺，以及高雄市前議員李長生等人出席早餐會。

王金平表示，今天就是找大家聊一聊，他覺得要配合柯志恩的特質，發揮選戰，人事的組織架構已經規畫好了，讓柯志恩逐一拜訪，讓這些人擔任組織的職務。對於選戰布局，王金平說，就是做該做的事，沒有什麼特別的，大家都是好朋友。出席的人士都是具有相當實力的人物，此邀請大家來，或得許多寶貴的意見

陳其邁上午到岡山文化中心出席阿公店文學獎頒獎儀式，對於柯志恩拜會王金平，他說，昨天拚建設，今天關心在地的文學，這些都是在這塊土地努力打拚，這個才是現在市政最關心的一個重點，選舉的事情並不是現在考量的重點，謝謝。