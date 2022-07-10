笑問「民進黨真要提陳時中嗎」 柯文哲：選台北市長指揮官誰要接？ @中時新聞網 ​

民眾黨主席柯文哲10日前往雲林縣，為黨內林靖冠、陳乙辰、王新堯3名縣議員參選人站台，並進行政策說明，對於陳時中可能參選台北市長，柯強調他關心的是疫情指揮官的交接事宜，另外，「民進黨真的要提名陳時中嗎？等確定了再來說」。

柯文哲10日上午9點許抵達雲林縣林內鄉九芎鎮安宮，會晤村長、鄉代等地方人士，再到林內驛站與縣議員參選人林靖冠會合，進行政策說明，柯表示，老百姓最關心的是怎麼讓大家賺得到錢，讓地方更有發展，生活過得更好，所有用心做事就對了。

被問及台北市長選舉，柯表示，疫情趨緩中，可是每天死亡人數還是100上下，還有黑數，但邊境也不能封鎖下去，他覺得宣布陳時中參選之前，先宣布誰要接下指揮官的位置，而且「民進黨真的要提名他嗎？確定了我再說」。

對於「綠白合」問題，柯指出，一開始民眾黨就是定位柔性政黨，所以台北市的一級首長藍綠都有，他覺得政黨間不必惡言相向，不要意識形態鬥爭。2014年不就是「綠白合」嗎？不過「藍白合」的經驗他沒有，國家利益優先，其他之後再說。