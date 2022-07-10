29歲林姓男子將詐騙得來的贓款用於購買名車。（翻攝畫面）

又見靈骨塔詐騙！竹聯幫天蠍堂林姓主嫌打著靈骨塔投資買賣，詐騙葉姓婦人等5人，2018年起陸續詐騙1500萬，林等還將被害人存款用來購買名貴轎跑車炫富，警方上周陸續逮捕林等6人到案，訊後依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪等罪送辦，並釐清是否有其他被害人。

警方去年7月接獲線報，發現29歲林姓男子打著「龍辰人本」的名號，派出旗下業務員以「靈骨堂為投資可獲利數倍，市場需求大」，佯稱幫忙轉賣靈骨塔獲利，欺騙85歲葉姓婦人224萬、68歲王姓老翁48萬，66歲李姓老翁131萬，60歲吳姓婦人1080萬元等，共5人陸續拿出現金購買塔位。

林指使業務員取得被害人信任後，收取款項後，用於自己揮霍，當當被害人發現異狀，想要退款時，林佯稱業務員離職，甚至派出幫派成員恐嚇「市場行情只能退款1成，如果不要的話，就去法院提告，他們已經不怕」，導致被害人以為投資失敗、血本無歸，被害人因而向警方報案。

警方經過蒐證，查出林等人躲藏在新北市、台中市等地，並報警新北地檢署指揮，上周同步搜索，查扣不法所得購買的進口車3輛，現金30多萬元，訊後依法送辦，並清查帳冊，釐清是否有其他被害人被蒙在鼓裡。