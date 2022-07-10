79歲資深港星許冠文演活一系列喜劇電影，擁有「冷面笑匠」的美名，並交出《半斤八兩》、《雞同鴨講》、《一路順風》等代表作，而近年鮮少公開露面的許冠文，日前則罕見PO出近照，他和二弟許冠武、四弟許冠傑一起看電影《貓王》，3兄弟難得同框，讓網友掀起滿滿回憶殺。

許冠文8日難得在微博分享近況，以一身牛仔裝入鏡的許冠文，頭戴淺色草帽、搭配招牌眼鏡，看起來相當凍齡且活力十足，完全看不出他已79歲。排行老二的78歲許冠武則明顯消瘦，看起來難掩老態，儘管看起來沒有大哥年輕，不過他精神和氣色看起來仍相當不錯。四弟許冠傑則身穿花外套、頭戴棒球帽現身，穿搭相當年輕。

79歲許冠文依舊年輕有型。（圖／取材自許冠文微博）

許冠文兄弟難得同框。（圖／取材自許冠文微博）

許氏三兄弟難得齊聚一堂，不約而同穿牛仔褲俏麗現身，讓網友都又驚又喜，紛紛留言：「狀態很好」、「好久不見三兄弟」、「你們兄弟是我中的喜劇電影&港曲之王」，不過也有人感嘆，三弟許冠英已離世「可惜許冠英仙逝了」、「想冠英叔了」、「中間位置留給英（許冠英）」。

許冠文一家在演藝圈有亮眼表現，4個兄弟分別是有「冷面笑匠」之稱的老大許冠文，老二許冠武專注幕後、老四許冠傑更有「歌神」的美名，排行老三的許冠英，則靠著天生的喜感，以《殭屍先生》、《發錢寒》走紅，但他2011年因心臟病過世。