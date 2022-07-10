今年台中以南最高總價的商辦交易，不在台南也不在高雄，而是由雲林拔得頭籌！據最新實價資訊揭露，雲林縣斗六市中山路一棟6層樓高的商辦，今年5月全棟以總價3.2億元易主，經查是由嘉義縣的自然人貸款買下。該筆交易不僅是雲林首度突破3億元大關的商辦交易，同時也是大肚溪以南今年至目前為止，總價最高的商辦買賣，稱霸中南部八縣市！

台灣房屋斗六日榮特許加盟店店東黃浩峰表示，該商辦能締造雲林紀錄，歸功於四大優勢加持。第一，「地段精華」，該商辦坐落斗六市中心，商圈熱鬧繁榮，地段價值高；第二，「停車方便」，該物件的後方就是汽車停車場，前後也都設有機車停車格，民眾洽公便利，有助匯聚人潮挹注商機。

第三，「產品稀有」，雲林縣少有商辦供給，長期以來罕見釋出，加上本次交易物件屋齡不算高，屋況也不錯，且公設比低使用空間大，有利招攬租客，使買家把握機會重金卡位；第四，「收租穩定」，該棟商辦歷來少有閒置，目前全棟滿租中，進駐單位包括銀行、人壽、產險及證券等租金負擔能力佳的金融單位，長期收租效益鮮明，為該棟商辦增添含金量。

綜觀雲林縣歷來的億級商辦交易共有三筆，除了本次揭露的斗六市中山路商辦外，還有2016年以2.3億元轉手的虎尾鎮和平路7層樓商辦，以及2013年斗六市永安路身價1.27億元的9層樓商辦，3筆交易都是直接全棟打包，且承租進駐的單位皆以銀行、保險及證券等金融業為大宗。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，雲林億級商辦交易，集中在人口最多的斗六及虎尾，這些地方型核心市鎮，與周邊鄉鎮組成約20~30萬人的「輕都會」，具備相當程度的商貿需求，不少金融單位也前往設立據點；由於當地商辦選擇不多，因此碩果僅存的物件，容易吸引金融單位長期承租，租金行情也常有超乎想像的好表現，堪稱是區域房市的財富金庫。

第一建經研究中心副理張菱育指出，央行的信用管制僅限住宅，商辦不受限貸約束，因此商辦的貸款成數，普遍仍維持在6.5~7成左右，對買方而言，資金取得相對容易，使商辦在打炒房的大環境之下，成為民眾投資避險的一大去處。