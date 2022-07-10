民進黨桃園市長參選人林智堅論文涉抄襲持續延燒，其指導教授賀力行發完聲明後便消聲匿跡，外界檢視賀力行30年來竟指導473位碩博士生。民眾黨桃園市長參選人賴香伶質疑，中華大學在桃竹苗地區獲取非常多的標案，為產官學的特殊角色，要求賀力行應儘速出面說明，還原事情真相。

賴香伶表示，以這樣的指導方式，賀力行有多少精力指導碩博士生、完成論文？從數字上就讓人擔憂，質疑會不會是林智堅等人的論文在這種情況下，有時候也不得不抄襲、甚至以便宜行事方式取得學位。

賴香伶也說，中華大學無論是在新竹縣、新竹市甚至桃園市政府都獲取不少標案，特別是民進黨發言人、新竹市議員李姸慧，也是中華大學董事長，而中華大學在產學官甚至政治上，具有獨特地位與角色，這也是大家質疑林智堅的論文時，會對於這樣特殊的背景及黨政關係，有非常大的疑問。

賴香伶呼籲，希望賀力行應該儘速出面說明，到底竹科管理局與中華大學的合約、指導林智堅論文的過程究竟是怎麼樣，應還原事實真相、解答大家的疑慮，才不會讓學術蒙上這麼厚的陰影。