「九彎十八拐．百輯風華展」展於7月1日在礁溪老爺盛大展開。（礁溪老爺提供）

「來去宜蘭．玩」以黃春明老師撕畫為元素，推出「繪動．九彎十八拐」互動投影遊。（礁溪老爺提供）

礁溪老爺暑假週週抽龜山島出海行程。（礁溪老爺提供）

頂級飯店礁溪老爺與國寶級作家黃春明再度攜手推廣文學！作家黃春明創辦的《九彎十八拐》文學雜誌，封面是藝術家董陽孜題字與黃春明獨特撕畫，以沒有經費、全員志工的狀態下，刊載國內外好的作品長期傳遞文學感動，2005年礁溪老爺開幕日也是《九彎十八拐》創刊日，十七年來一直是飯店客房刊物之一，今年已出刊超過一百輯，意義非凡。

礁溪老爺與創辦人黃春明特別攜手舉辦「九彎十八拐．百輯風華展」與「來去宜蘭玩」活動，包含文學展覽、互動投影、詩詞創作與戶外山海行程等，即日起至8月28日期間盛大展開。

「九彎十八拐．百輯風華展」，展區分為九彎十八拐專欄、黃春明文學漫畫、國外名家、華文精選、學生作品、紙上藝廊、百輯封面牆與書信寫作等區，除了黃春明的專欄、文學漫畫與撕畫作品外，也選及美國、法國、加拿大、瑞典等國外作品，如海倫凱勒、莫泊桑等，華文作品則選自日本的賴和、呂赫若等至現代作家張曉風、吳晟的作品，總共展出31件文學作品、100本雜誌與8件精選封面故事，滿滿的文學作品邀民眾前來觀賞，此外，也特別與物外設計品牌合作，策劃書信區邀民眾重溫寫作感動，不論是寫封明信片給好久不見的家人，或者寫給黃春明老師，就有機會參加抽獎獲得精選小禮物。

除了逛展，礁溪老爺以玩文學與龜山島為元素，同步策劃五大活動邀旅客同樂！投影互動區〈繪動．九彎十八拐〉以黃春明的撕畫「來去宜蘭」打造繽紛炫目的投影裝置，九彎十八拐、龜山島、雪隧、汽車、雨滴與載滿旅客的可愛火車，瞬間動了起來，旅客只要繪製專屬汽車，就能馬上成為黃春明老師作品中的一部分 ;〈手作，創意詩句〉則展示黃春明作品「龜山島」，住客欣賞之餘，也可藉由文字重組創作專屬的短文，只要參加活動就有機會抽到「龜山島牛奶海立槳活動體驗」周周抽幸運得主一起親眼欣賞龜山島與牛奶海體驗立槳，〈寫下，思念書信〉可透過網路進行文學創作，只要寫下最動人的思念字句，就有機會可以獲得「老爺一日遊體驗」或「平日雲天自助午餐券」。

除了欣賞詩意文學作品「龜山島」外，礁溪老爺還帶旅客親眼見證龜山島風采！〈看見蘭陽龜山島．跑馬古道之旅〉健行半日遊程，暑假天天出發，引領旅客在跑馬古道上探索壯闊的蘭陽平原與太平洋，更能遠眺龜山島全貌，只要入住「夏季尊榮專案」一泊二食11900＋10％元起，即可免費同行！遠看龜山島不過癮？礁溪老爺再加碼推出〈看見蘭陽龜山島．龜山島賞鯨豚之旅〉，搭乘遊艇近距離環繞龜山島一周，與鯨魚一起在海上同遊，住客加購優惠價，每人1500元，就能在龜山島玩出專屬宜蘭的夏天，活動詳情可洽官網。