女星趙小僑與劉亮佐結婚5年，求子之路相當艱辛，歷經多次人工試管、流產失敗才終於在本月5日迎來寶貝女兒「典典」的誕生，而趙小僑也因為剖腹生產目前仍在醫院休養中。而今（10）日稍早劉亮佐也再度更新母女倆的近況，透露女兒典典因「1指數」被醫生診斷偏高，因此無法像其他寶寶一樣順利出院，得在醫院多住兩天觀察才能移到月子中心，令粉絲們也相當擔心。

劉亮佐今日在臉書上PO文透露，典典寶寶因黃疸指數比較高，必須移動到醫院另一層樓的Baby病房照光，要多在醫院住2~3天，因此他們將會調整前往月子中心的行程。另外，他還透露趙小僑生產完後母愛大爆發，即使現在典典寶寶被移往Baby病房，但趙小僑仍堅持每3小時親餵一次母乳，而現在受到疫情的影響，醫院還是有人員管制，他除了每天1小時的會客時間能去看女兒外，其他時間幾乎都是趙小僑一個人去親餵女兒，但Baby病房中都只能坐著親餵沒有其他輔助，令劉亮佐看了相當心疼，表示「她的辛苦我已經不知道用什麼文字來形容，而我除了跑腿、陪伴和想念典典寶寶之外其它什麼忙都幫不上，就只能努力做好工具人和啦啦隊角色」。

網友們看到貼文後也紛紛留言表示「我家阿葛是到月中開始黃疸上升，她照了3天，會變好的」、「加油」、「好辛苦喔，加油喔！你們都要注意營養和補充水分」、「斗哥，你的全力支持跟肯定與協助媽媽就是最棒的了，你也很重要喔。讚」。

典典寶寶黃疸指數比較高， 必須住到另一樓層的Baby病房去照光， 醫生説需要2～3天， （我記得19年前子銓黃疸照幾個小時就好了😳） 所以原本到月子中心的行程必須調整， 我們家女王則堅決要持續親餵母乳， 於是從昨天開始了每三小時左右到另一樓... 由劉亮佐發佈於 2022年7月9日 星期六

事實上，趙小僑除了懷孕過程相當艱辛外，生產完後她也曾PO文透露「乳頭的痛比剖腹產的傷口還要痛，就像自己手的小指頭1秒兩次的速度被門夾到，而且是持續10到30分鐘、一天8～12次的頻率，而且這扇門你完全不能推開」坦言到現在還沒完全克服，但她為了女兒還是堅持親餵母乳，令不少粉絲心疼又敬佩。