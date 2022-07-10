Whoo后 宮廷夏日庭園美學展牡丹花牆。（Whoo后 提供）

Whoo后 秘帖形象大使修杰楷。（Whoo后 提供）

Whoo后 秘帖循環加量禮盒(香遠亭讚頌版)。（Whoo后 提供）

韓國頂級保養品牌The history of Whoo后，持續致力以現代韓方科技還原皇室宮廷秘方，打造皇后御用的保養聖品。

秘帖循環精華一直是后的明星產品。2014年起，每年夏季推出的限定版更是VVIP們未上市就搶先預訂珍藏，今年后推出第9代限定版「秘帖循環精華 香遠亭讚頌版」，以景福宮內的香遠亭為設計靈感，於宮廷白瓷瓶身上生動浮雕出香遠亭夏日繁花盛開的景致，包含花中之王牡丹的奢華氣韻，以及李花的純潔淡雅，以現代立體的工藝手法，將生氣盎然的姿態完美綻放。

為歡慶第９代限定版上市，並推廣韓國宮廷藝術文化，即日起至8月24日全台舉辦「宮廷夏日庭園美學展」巡迴，以限定版瓶身的設計靈感，打造香遠亭宮廷夏日庭園秘境，包含景福宮香遠亭、秘帖藏寶閣及伽倻琴牡丹園。現場以金色線條勾勒景福宮意象，呈現現代奢華風格；還原紅綠相間的醉響橋，打造香遠亭造景，彷彿一秒飛到韓國實景拍照；而伽倻琴牡丹園則可以邊賞花邊撥弄琴弦，感受皇后賞花的氛圍。此外更打造藏寶閣，展出從韓國空運來台的秘帖循環精華及重生秘帖歷代限定包裝。

男星修杰楷分享道：「原本想像是傳統的韓國宮廷。一到現場發現是現代奢華的宮廷美學，金色俐落的線條勾勒景福宮及香遠亭，真的令人驚艷。現場的木橋造景，聽說特別彩繪跟韓國醉響橋一樣的顏色，絕對是個拍照景點。另一邊牡丹園前面還有韓國伽倻琴，比飛韓國還有fu。」

身為演員，男星修杰楷不藏私分享上鏡保養法，他說，「演員需要在鏡頭前維持好的狀態，平常會諮詢化妝師或是身邊的女性朋友，后的秘帖系列應該沒有人不知道，可以說是經典中的經典。我喜歡事半功倍的保養，洗完臉後，會用秘帖循環精華做前導保養，可以讓後續的保養品吸收效果更好，而且它吸收快，不黏膩，夏天也很適合。聰明保養，就可以像代言人李英愛一樣，擁有女神美肌。」