精緻的戲偶在影展吸引不少影迷細細端詳。（摘自臉書）

《素還真》聯合監製陳義方在影廳跟觀眾對談。（摘自臉書）

素還真本尊也前進瑞士，發揚台灣文化力。（摘自臉書）

《素還真》劇組昨在台北電影獎拿下3大獎。（北影提供）

霹靂布袋戲電影《素還真》在台北電影節大殺四方，先是在入圍酒會拿下媒體推薦獎及LINE TODAY觀眾票選海報獎，9日頒獎典禮又接連拿下最佳動畫片、最佳造型設計、傑出技術3項大獎，共奪下5獎。不僅如此，瑞士時間同日晚間也傳捷報，《素還真》在全球指標性類型影展瑞士紐沙特奇幻影展，拿下亞洲競賽單元觀眾票選最佳電影獎。

紐沙特奇幻影展成立於2000年，為瑞士唯一專注於類型片的影展，《素還真》更是首部贏得亞洲競賽單元觀眾票選獎的台灣電影，擊敗同獎入圍的韓片《犯罪都市2》、日片《新·超人力霸王》、泰國怪獸電影《Leio》等，撼動這座幾乎長期被日韓電影給霸佔的獎項，可見布袋戲在西方觀眾眼裡具有獨特魅力。

紐沙特奇幻影展還特別為《素還真》舉行放映活動跟座談會，霹靂國際多媒體董事長黃文章與素還真一起現身影廳內大銀幕，隔海跟觀眾打招呼，黃文章形容：「是《素還真》跨出邁向世界的第一步！」而《素還真》聯合監製陳義方則率領資深操偶師林奎協，帶著偶與影展觀眾和影人互動。

另昨台北電影獎會後，台北電影節總監李亞梅、評審團由主席葉如芬也提到《素還真》的評審內幕，在最佳動畫片、傑出技術兩獎，於第一輪評審假投票階段就票數過半，無論是動畫片的成熟完整度、已故大師黃文擇的傑出配音，都獲評審肯定。至於最佳造型設計獎，葉如芬表示：「評審團認為《素還真》的造型設計超過其他影片的『人』，光素還真出場就6套，且都是實拍，造型非常突顯，因此獲獎。」