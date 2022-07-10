青春專案期間，桃園市桃園警分局對轄區旅賓館加強聯繫詢訪，大樹派出所警員趙子豪及黃任霆前往桃鶯路某飯店查察時，發現張姓住客情緒異常，通知家屬時，張男竟拿出注射針筒要櫃檯保管，員警隨即在包包起獲安非他命、吸食器，依毒品罪嫌送辦。

警方表示，員警到飯店時，櫃檯反映有人鬧事，員警立即前往了解，發現張姓男子痛哭表示該房內的女住客是他同事，希望請她幫忙尋找失蹤的「老婆」，但經員警查詢，該房間住客是男子且不認識張男。員警見他情緒失控且反應有異常，便將他帶下樓安撫情緒，詢問其家人聯繫資料，準備通知家屬前來協助領回。

此時張男突然掏出一個物品，慎重地交給櫃台人員，希望她幫忙保管，員警發現竟然是使用過的注射針筒，立即將其控制，張男嚷著是在房間地上撿的，又說注射針筒是警察的，員警隨即在其攜帶之背包內起獲毒品安非他命一小包、吸食器等違禁物品，全案依法移請偵辦。

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