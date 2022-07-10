炎炎夏日，不少人會去小琉球旅遊玩水，其中白燈塔更是觀光客的熱門打卡地點，不過近日有網友提到，這地方被當地人列為靈異禁區之一，尤其下午3點過後最好別去。

原PO在臉書社團《靈異公社》PO文分享白燈塔的靈異傳說，提到日治時期一名駐守在此的日軍被附近的洪姓望族誣告偷竊，因而被判了死刑，就連飼養的白猴也被處死，最終成了「猴精」，自此之後，不僅洪姓望族陸續傳出人命，就連白燈塔附近的居民也不堪其擾，紛紛搬遷至山下，那一帶因此變得更加陰森。

另外還有一說是，當年日本戰敗，駐守在白燈塔的日軍遵循武士道精神，在此切腹自殺，為當地恐怖傳說再添幾分詭譎氣息。

當地老一輩表示，前往白燈塔單純看風景就好，千萬別亂碰，尤其是那個門不要敲；一名男子也指出，有遊客不信邪亂碰，事後不僅做惡夢，還全身不舒服、發燒。（示意圖／達志影像）

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「我朋友去白色燈塔玩回來後，人開始不舒服，看醫生沒用，於是家人帶她去收驚，收驚老師說她卡到猴精」、「我也遇過說去那邊，後來卡到猴精的」、「之前有房客去白燈塔，然後騎了4個小時才回到民宿」、「我來這裡過，回家生病3個月，後來才知道自己去了不該去的禁地」、「朋友在那邊開民宿，只跟我說下午3點後最好不要去，其他不解釋」、「難怪我以前被調去那邊支援的時候到晚上都被交代，要到那邊不可以兩人以下過去」。

不過有當地人表示，去年（2021年）迎王時，觀音嬤和值年中軍府已經處理完，並將白猴收去渡化；而當地人不會去的地點除了白燈塔之外，還有山豬溝、烏鬼洞和棄嬰洞。但原PO說，小琉球夜間導覽可能會帶去白燈塔、烏鬼洞等地，但只有棄嬰洞被拒絕說不去，連地點都不願意透露。

據悉，棄嬰洞又稱為 「死囝仔坑」，由於早年居民重男輕女，或因為貧困養不起孩子，將女嬰或是重病、夭折的孩子拋入海蝕坑洞中丟棄。棄嬰洞的岩石為深紅褐色，有人說這是棄嬰的血染紅了岩石所致，被視為極陰之地。