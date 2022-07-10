高雄愛河周邊建築物用燈光照亮夜色，悼念悼念日本前首相安倍晉三去世。（高雄市新聞局提供／林瑞益高雄傳真）

日本前首相安倍晉三於8日遭槍擊後，送醫不治。前立法院長王金平10日說，對於台灣降半旗的做法，予以尊重；他當天就發文哀悼，也寫信給安倍的夫人，透過外交部交給安倍夫人。高雄市長陳其邁與國民黨高雄市長參選人也都對安倍驟逝表達哀悼之意。

對於降半旗，王金平表示，這在美國是總統說了算，全國的公立機構都是降半旗三天，很多國家也都這樣做。至於台灣，交由政府去決定，此事涉及台日關係的重要呈現，他尊重這些人的意見，政府的決定就去落實。

王金平也指出，他在事發當天就在臉書發表個人的哀悼文，也寫了一份中文與日文的慰問信，要透過外交單位轉給安倍昭惠女士與家屬。在今日的早餐會上，眾人也有談論此事，對此表達震驚之意。

柯志恩方面，媒體問及在她的臉書貼文的底下留言充滿言語暴力，柯志恩說，在第一時間掌握此訊息，對台日友好關係的領袖表達慰問，包含王金平、前高雄市長韓國瑜、國民黨臉書也表達遺憾。此事是基於人情事理，過去安倍在台日關係有其重要角色，對此表達慰問與哀切之意，至於其他留言，每個人有不同看法，予以尊重。

陳其邁方面，市府用聖潔和平的純白光，照亮愛河跟高雄流行音樂中心，可以說是最能夠代表高雄的地標跟意象，來悼念過去長期最支持台灣跟高雄自由的安倍首相，表達悼念。

陳其邁指出，在這段時間，尤其安倍首相所提的「台灣有事就是日本有事」，也充分體現他過去長期不管是在鳳梨或我國參加國際組織，或者是台灣缺疫苗、地震等等，他都不吝大力的支持台灣、高雄，所以打上聖潔和平的白光，代表追念。