青年模擬亞太經合會南部場10日在高雄蓮潭會館盛大開幕，日本籍亞太青年協會日本研發部副部長北川慶表示，對於日本前首相安倍晉三遇刺身亡事件，當時得知消息後他相當驚訝，因為安倍24小時都有護衛在旁保護，竟還發生這麼嚴重的事件，真的令他相當錯愕。

北川慶指出，他聽到安倍遭槍擊身亡時非常驚訝，因為安倍是日本相當有權位的政治人物，且24小時都有護衛隨從，在這種情況下還遭受如此嚴重的攻擊，真的相當令他訝異，先前雖然也有在野黨的政治人物與人發生衝突，但無論人物層級及攻擊程度都不如此次嚴重。

而擁有豐富青年活動經驗的日本籍亞太青年協會祕書長中坊聖華表示，台日近年對於青年的活動及意見愈來愈重視，推動青年公共關係事務必須獲得政府提供的相關資源，資訊也須公開透明化，最後青年對社會議題要保持一定熱忱，才有辦法持續推動青年活動。

中坊聖華指出，青年會有許多不同的想法，例如俄烏戰爭暴發時，大家會聯想到兩岸議題，通常有很多人會討論如何應對戰爭，但他認為大家應該去探討如何找更多的盟友、夥伴來避免戰爭發生，阻止嚴重的戰爭災害在台灣發生。