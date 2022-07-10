基隆市刑大邀請體育主播田鴻魁拍攝宣導片，提醒需慎選求職管道及工作性質。（基隆市警局提供／陳彩玲基隆傳真）

暑假打工旺季來臨，為防範青少年求職遇上詐騙，基隆市警察局刑事警察大隊邀拍攝預防犯罪宣導短片，呼籲民眾僅記「3要原則」，「要確認、要存疑、要陪同」，保障自身權益。

許多青少年利用暑假期間打工，近期網路上陸續出現輕鬆賺錢資訊，為避免學生因求職誤入陷阱，基隆市刑大邀請體育主播田鴻魁拍攝宣導片，提醒需慎選求職管道及工作性質，並切記「3要原則」。

田鴻魁表示，青少年選工作時，「要確認」公司性質及工作內容；對於工作內容輕鬆且待遇優渥「要存疑」；面試時請家人、親友「要陪同」；僅記「3要」原則，保障自身安全也避免成為詐欺車手。最後，更呼籲大家培養運動好習慣，遠離毒品，以免對身體造成永久性傷害。

基隆市刑大指出，暑假期間詐騙集團伺機設下求職陷阱，拐騙涉世未深青少年交付存簿、提款卡，間接成為詐騙共犯，建議求職時應秉持「多疑」態度，避免因求職心切誤觸法網。